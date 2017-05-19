Почему родители в Таджикистане не хотят вакцин против кори

До 26 мая в Таджикистане дети в возрасте от одного года до 9 лет должны пройти вакцинацию против кори. Родители недовольны проведением процедуры и принудительностью.

Как сообщает Министертво здравоохранения Таджикистана, иммунизация проводится в связи с эпидемией кори, которой в стране с декабря прошлого года заболели 415 человек.

С целью дальнейшего предотвращения болезни Минздрав объявил кампанию по массовой иммунизации с 15-го до 26 мая.

Вакцинация проходит во всех школах и детсадах страны, однако многие родители, которые не знали ранее о прививках, выступили против того, что их детей вакцинировали без их ведома.

Вез ведома и непонятно как

Недовольство родителей было вызвано тем, что ребенок мог иметь аллергию на какой-либо компонент вакцины, или же процедура могла проводиться не в стерильных условиях.

«Дочке сделали в школе прививку, ничего нам заранее не сказав. Нас должны были уведомить. Как можно без разрешения родителей делать прививку? Это не в компетенции школы решать, какую прививку нужно делать ребенку», – жалуется жительница Душанбе Замира.

Сурайо, учительница одной из школ Душанбе, удивляется реакции родителей, говоря о том, что о вакцинации сообщали почти везде: по радио, ТВ, так же и в школе, и по городу висели объявления о том, что будет проводиться иммунизация.

Но некоторые папы и мамы говорят, что их волнует и то, какой препарат вводится в организм их ребенка, и выражают подозрения, что фармацевтические корпорации могут проводить апробирование своих препаратов на жителях третьих стран.

Заведующая детсада в Душанбе говорит, что страхи родителей вполне оправданны – в городе ходят слухи, что много детей попали в больницу с реакцией на препарат и находятся в тяжелом состоянии.

Реакция на вакцину – лучше болезни

В больнице «Кария Боло», где, по слухам, находятся дети с осложнениями, информацию корреспонденту Ц-1 о поступлении детей не подтвердили и не опровергли.

В беседе один из врачей лишь отметил, что реакция у организма человека бывает практически на все, но эти реакции, как правило, переносятся легче, нежели сама болезнь.

«С реакцией справиться куда легче, чем если бы ребенок не был привит и заболел бы корью. Сейчас наблюдается очень тяжелая форма кори. Не факт, что после прививки ребенок не заболеет, но, если он будет привит, то болезнь будет проходить легче», – говорит он.

Минздрав утверждает…

Как сообщает Минздрав Таджикистана, для иммунизации детей в страну завезено 2 164 500 вакцин против кори и краснухи.

Иммунизация проходит при финансовой поддержке Глобальной инициативы по борьбе с корью и краснухой и при техническом и консультативном содействии ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Вакцинация детей проводится одноразовыми шприцами, которые полностью стерильны. Более того, эти шприцы блокируются после первого применения, и их повторное использование просто невозможно.

Вакцинация проводится в медучреждениях по месту жительства, а также в пунктах дополнительной иммунизации, созданных в школах и дошкольных учреждениях при содействии мобильных медицинских бригад.

При этом Минздрав Таджикистана уверяет, что вакцина против кори и краснухи абсолютно безопасна.