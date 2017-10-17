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    Президент Таджикистана хочет больше внимания арабских стран к ЦА

    Эмомали Рахмон на состоявшемся в Душанбе экономическом форуме призвал арабские страны к «практическим действиям» в его стране и Центральной Азии.

    Эмомали Рахмон на форуме в Душанбе 16 октября; фото: Facebook президента РТ
    Эмомали Рахмон на форуме в Душанбе 16 октября; фото: Facebook президента РТ

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что отношения его страны и арабских государств Ближнего Востока в основном развиты в политической сфере, но недостаточны в области торговли и инвестиций.

    Об этом таджикский лидер заявил 16 октября на открывшемся в Душанбе втором заседании Экономического форума сотрудничества арабских государств со странами Центральной Азии и Азербайджана.

    Выступая перед представителями деловых кругов и чиновниками из 26 стран – членов Лиги арабских стран, Рахмон отметил, что в общем объеме внешней торговли Таджикистана страны Ближнего Востока составляют всего лишь 1,5%».

    Фото: facebook.com/khadamotimatbuot
    Фото: facebook.com/khadamotimatbuot

    Далее он заявил, что до сегодняшнего дня финансовые учреждения арабских стран, такие как фонды развития Саудовской Аравии, Кувейта, Абу-Даби и другие, внесли свой вклад в осуществление ряда важных инфраструктурных проектов в Таджикистане.

    Однако это незначительно по сравнению с инвестициями других государств.

    «Таджикистан имеет широкие возможности для инвестиций в промышленность и переработку полезных ископаемых. В нашей стране определено и подготовлено для освоения более 600 минеральных и неминеральных месторождений», – рассказывал о возможностях РТ ее президент.

    Рахмон также напомнил участникам об исторической и религиозной общности между странами и народами и призвал арабов перейти «к практическим действиям».

    Фото: facebook.com/khadamotimatbuot
    Фото: facebook.com/khadamotimatbuot

    Первое заседание Экономического форума сотрудничества арабских государств со странами Центральной Азии и Азербайджана состоялось три года назад в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), по итогам которого была принята Эр-Риядская декларация.

    Вместе с этим был подписан Меморандум о взаимопонимании между Лигой арабских государств и странами Центральной Азии и Азербайджана, а также отдельный документ о сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Лигой арабских государств.

    Источник:Ц-1
    Темы: Арабские страны в Центральной Азии, Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: Арабские инвестиции в Центральной Азии Таджикистан Эмомали Рахмон
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