Таджикистан облачит студенток и школьниц в национальную одежду

С 1 марта в Таджикистане вводится национальная одежда для женского пола в учебных заведениях страны – это платья из атласа, адраса и чакан. За счет самих женщин.

Министерство образования Таджикистана направило во все учебные заведения страны указ о том, чтобы с 1 марта все представительницы женского пола – преподаватели, студентки и школьницы начали носить только национальную одежду.

В указе отмечается, что поводом для массового переодевания является праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, и новый наряд женщин послужит его достойному проведению.

Всем рекомендовано носить одежду из ткани атлас, адрас и платья чакан – национальное убранство южных регионов страны с яркими вышитыми узорами. Относительно мужской одежды в указе ничего не говорится.

Дорого и непрактично

В беседе с корреспондентом Ц-1 преподавательница одной из школ столицы Душанбе сообщила, что в ее учебном заведении приказ воспринимают гибко.

«Некоторые преподавательницы выразили недовольство, мол, зарплата маленькая, у многих на ткань и пошив уйдет половина зарплаты, – рассказывает она. – Директор согласился и сказал, что если есть готовое, то надевайте, а если нет, то обязывать не буду».

Но для учениц это требование обязательное, добавляет она.

По словам нашей собеседницы, у нее две дочери учатся в 9-м и 11-м классах, обе высокие, и им понадобится по 12–13 метров ткани (ширина ткани составляет 30 см).

Стоимость ткани на рынке начинается от 20 сомони (2,5 долларов), соответственно на одну одежду уйдет 240–360 сомони (30,5–45,5 долларов). Еще в 50–60 сомони (6,6–8 долларов) обойдется пошив одежды.

Получается, что одежда для дочерей составит 580–600 сомони (73,5–80 долларов), что составляет месячную зарплату матери. Если не поможет муж, отправившийся на заработки в Россию, то ей придется брать деньги в долг.

Мать близняшек-девятиклассниц Тахмина рассказывает, что ее муж работает в государственном учреждении и получает зарплату в 1000 сомони (около 126 долларов), кроме того, у них есть еще двое детей. Чтобы сэкономить, она покупает атлас для дочерей сейчас, думая, что скоро начнется ажиотаж и цены поднимутся.

Министерство моды

Новый указ Минобразования вызвал недовольство и в социальных сетях. Многие пользователи считают, что чиновникам следует больше внимания уделять качеству образования, нежели следить за одеждой школьников.

Министерство образования не первый раз диктует свою «моду» в школах и вузах. До этого это ведомство запрещало носить хиджаб в школах и вузах.

Потом оно запрещало носить джинсы и высокие каблуки в вузах. Недовольство населения вызывала и единая школьная форма, которую нужно было заказывать в определенных швейных цехах.

СПРАВКА:

Атлас и адрас – яркие ткани с узором икат, которые ткут на шелковом и хлопковом волокне из цветных ниток. Считаются традиционными тканями в Таджикистане и Узбекистане.

Чакан – платье представительниц юга Таджикистана. Ткань представляет из себя полотно с вышивкой ярких цветов ручной работы. Наряд из чакана стоит от 50 до 500 долларов в зависимости от рисунка и полотна.