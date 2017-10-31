Таджикистан осудил родственников сбежавшего в ИГИЛ командира ОМОНа

Суд в Хатлонской области Таджикистана приговорил двух братьев и племянника Гулмурода Халимова к срокам лишения свободы от семи до 18 лет.

Решение Хатлонского областного суда в отношении родственников Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОНа Таджикистана, присоединившегося к боевикам ИГИЛ в Сирии, было вынесено на прошлой неделе, сообщил Ц-1 источник в суде.

По его данным, Комил и Назир Халимовы, братья Гулмурода, а также племянник Али Халимов признаны виновными в наемничестве, попытке незаконного пересечения госграницы, а также оказании сопротивления сотрудникам милиции.

Бежали в Афганистан?

Суд над родственниками Халимова стал завершением дела об их якобы попытке перехода государственной границы и побега в Афганистан, где они, по утверждению властей, намеревались примкнуть к рядам ИГИЛ.

По информации МВД Таджикистана, в ночь на 5 июля в одном из приграничных районов Таджикистана с Афганистаном произошла перестрелка между семерыми родственниками Халимова с сотрудниками милиции.

В итоге четверо родственников Халимова были убиты, один милиционер получил ранения.

Сообщения МВД, правда, противоречили свидетельствам местных жителей. В интервью журналистам они говорили, что на территории, где якобы произошла перестрелка, не было слышно звуков стрельбы.

И им только утром сообщили, что милиционерам удалось задержать родственников бывшего командира ОМОН.

Также родственники убитых утверждали, что в последнее время Гулмурод Халимов не связывался по телефону со своими братьями, которые занимались исключительно сельскохозяйственными работами.

По их словам, в тот злополучный день братья и племянник с мотыгами отправились на работу в поле в пригороде Душанбе и пропали.

Живой или мертвый Халимов

Гулмурод Халимов, еще занимая должность командира ОМОН МВД Таджикистана, весной 2015 года уехал в Сирию и примкнул к группировке ИГИЛ, о чем сообщил в своем видеообращении.

В нем он заявил, что пошел на такой шаг, протестуя против ущемления прав верующих в Таджикистане.

По информации осведомленных источников, в 2016 году к нему отправилась «вторая жена», которая ранее работала в пресс-службе Таможенного комитета Таджикистана.

В августе прошлого года США объявили Халимова одним из ключевых лидеров ИГИЛ и объявили о вознаграждении в 3 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Между тем за последние два года не раз озвучивалась информация, что бывший командир таджикского ОМОНа был ликвидирован в результате точного авиаудара ВКС России.

В последний раз российские СМИ сообщали, что Халимов был убит 8 сентября 2017 года в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.