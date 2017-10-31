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    Таджикистан осудил родственников сбежавшего в ИГИЛ командира ОМОНа

    Суд в Хатлонской области Таджикистана приговорил двух братьев и племянника Гулмурода Халимова к срокам лишения свободы от семи до 18 лет.

    Гулмурод Халимов; фото: IslamReview.ru
    Гулмурод Халимов; фото: IslamReview.ru

    Решение Хатлонского областного суда в отношении родственников Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОНа Таджикистана, присоединившегося к боевикам ИГИЛ в Сирии, было вынесено на прошлой неделе, сообщил Ц-1 источник в суде.

    По его данным, Комил и Назир Халимовы, братья Гулмурода, а также племянник Али Халимов признаны виновными в наемничестве, попытке незаконного пересечения госграницы, а также оказании сопротивления сотрудникам милиции.

    Бежали в Афганистан?

    Суд над родственниками Халимова стал завершением дела об их якобы попытке перехода государственной границы и побега в Афганистан, где они, по утверждению властей, намеревались примкнуть к рядам ИГИЛ.

    По информации МВД Таджикистана, в ночь на 5 июля в одном из приграничных районов Таджикистана с Афганистаном произошла перестрелка между семерыми родственниками Халимова с сотрудниками милиции.

    В итоге четверо родственников Халимова были убиты, один милиционер получил ранения.

    Сообщения МВД, правда, противоречили свидетельствам местных жителей. В интервью журналистам они говорили, что на территории, где якобы произошла перестрелка, не было слышно звуков стрельбы.

    И им только утром сообщили, что милиционерам удалось задержать родственников бывшего командира ОМОН.

    Также родственники убитых утверждали, что в последнее время Гулмурод Халимов не связывался по телефону со своими братьями, которые занимались исключительно сельскохозяйственными работами.

    По их словам, в тот злополучный день братья и племянник с мотыгами отправились на работу в поле в пригороде Душанбе и пропали.

    Живой или мертвый Халимов

    Гулмурод Халимов, еще занимая должность командира ОМОН МВД Таджикистана, весной 2015 года уехал в Сирию и примкнул к группировке  ИГИЛ, о чем сообщил в своем видеообращении.

    В нем он заявил, что пошел на такой шаг, протестуя против ущемления прав верующих в Таджикистане.

    По информации осведомленных источников, в 2016 году к нему отправилась «вторая жена», которая ранее работала в пресс-службе Таможенного комитета Таджикистана.

    В августе прошлого года США объявили Халимова одним из ключевых лидеров ИГИЛ и объявили о вознаграждении в 3 млн долларов за информацию о его местонахождении.

    Между тем за последние два года не раз озвучивалась информация, что бывший командир таджикского ОМОНа был ликвидирован в результате точного авиаудара ВКС России.

    В последний раз российские СМИ сообщали, что Халимов был убит 8 сентября 2017 года в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, Ислам в Центральной Азии, Исламское государство, Таджикистан
    Теги: Гулмурод Халимов ИГИЛ Исламское государство ОМОН МВД Таджикистана Таджикистан
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