Ташкент открыл двери для таджикского режиссера, но не Душанбе…

Барзу Абдураззаков 21 ноября вылетел из Душанбе, чтобы постановить «Фархад и Ширин» на сцене Театра имени Мукими в Ташкенте. В родном Душанбе он все еще под цензурой.

«Я мог бы поставить и «Ромео и Джульетту», но хотелось чего-то восточного, чтобы вместе с героями спектакля пройти все перипетии любви, вместе плакать и рыть тоннели, – сказал в интервью Ц-1 перед вылетом в Ташкент режиссер Барзу Абдураззаков. – Поэтому я выбрал постановку «Фархад и Ширин» по произведению Алишера Навои».

Абдураззаков в последние годы предпочитает работать в Казахстане, где ставит спектакли на сцене театра «Жас Сахна» Алматы, художественным руководителем которого он является.

По его словам, у него было много постановок на политические и социальные темы, но теперь он решил обратиться к классике – любовной истории.

Возвращение в Ташкент

Режиссер делится, что он любит Ташкент, но не был там лет десять. Поэтому с удовольствием принял приглашение узбекских коллег поставить спектакль на сцене Театра имени Мукими.

«Заодно повидаю своих старых друзей, они живут недалеко от Самарканда и Бухары», – рассказывает Абдураззаков.

Последней постановкой таджикского режиссера на сцене в Ташкенте был спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера «Проделки Скапена» в 2007 году.

После окончания работы в Ташкенте Барзу Абдураззаков вернется в Алматы, в театр «Жас Сахна».

В Таджикистан, по его словам, он наведывается скорее по семейным и другим делам. Как, к примеру, сейчас побывал в Душанбе, чтобы получить узбекскую визу и навестить своих родных.

Самый известный режиссер РТ

Барзу Абдураззаков родился в 1959 году в Душанбе в семье известных деятелей искусства. Его отец – известный артист Таджикистана Хабибулло Абдураззаков, а мать – также прославленная актриса Фотима Гулямова.

В 1980 году он окончил режиссерский факультет Таджикского института искусств, а в 1987-м – режиссерский факультет ГИТИС им. А. В. Луначарского в Москве.

В 2009 году его постановка «Безумие. Год 1993-й», поставленная на сцене Русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе, попала под запрет Министерства культуры страны.

После этого режиссеру не дали возможности работать в своей стране, и в 2013-м он уехал в соседний Кыргызстан, где работал в Государственном академическом русском театре драмы имени Чингиза Айтматова, и два года подряд был удостоен звания «Лучший режиссер Кыргызстана».

За спектакль «Баллада о Манкурте» по мотивам романа Айтматова «И дольше века длится день», поставленный Абдураззаковым в Бишкеке, этот театр стал лауреатом премии народного артиста СССР Кирилла Лаврова.

В Таджикистане не ждут и не зовут

На вопрос о том, не собирается ли режиссер вернуться в Таджикистан, он отметил:

«У меня приглашения из театров 14 стран, но среди приглашений нет ни одного таджикского адресата. В Таджикистане везде, где упоминается мое имя, сразу все попадает под запрет. Здесь думают, что построят новый театр и этим возродят таджикский театр».

«Но театр это не только строение, прежде всего театр – люди. Можно и в подвале подготовить спектакль мирового уровня, но в не условиях, когда над тобой цензоры, которые не дадут тебе возможности сказать что-либо, в страхе, что не поймут власть имущие», – продолжает Абдураззаков.

«Здесь думают, что построят новый театр и этим возродят таджикский театр»

При этом известный таджикский режиссер сетует, что даже если и вернется на родину, то уже не сможет здесь в полной мере реализовать себя в качестве режиссера.

«Лучше я буду работать режиссером какого-либо театра за пределами страны. А в условиях Таджикистана, когда не видишь светлого будущего, я как режиссер просто умру. Так лучше уж повеситься», – считает Абдураззаков.

При этом режиссер добавил, что зарплата таджикского театрального режиссера настолько мала, что он будет вынужден искать себе подработку. Более того, в Душанбе он все еще «бездомный» и вынужден проживать с семьей в родительском доме.