В Душанбе взялись за частных автоизвозчиков

После сокращения количества маршруток на дорогах Душанбе столичные власти взялись за частных извозчиков, так называемых трехсомонишек на центральных линиях города.

С вчерашнего дня на центральных улицах таджикской столицы сотрудники ГАИ проводят рейды, пытаясь выявить таксистов – частных извозчиков. Доходит до того, что автоинспекторы останавливают машину и спрашивают у пассажиров, как они в ней очутились.

Язык жестов

Сами водители срочно убрали на машинах надписи, указывающие маршрут, по которому они ездят, а сбор возможных пассажиров организовывают жестами рук.

«Вчера очень долго ждал «восьмерку». Подъехала машина, и водитель руками сделал знак восемь, – рассказывает житель Душанбе Уме. – Когда сел, то он попросил, в случае, если нас задержат, сказать, что мы знакомые и ездили ужинать. Назвал свое имя, место, где живет, для правдоподобности»

Водитель рассказал Умеду, что власти хотят убрать с трассы частных таксистов, так как с 1 апреля на центральных улицах начнут ездить маршрутные автобусы.

Линии № 3 и № 8 проходят в центре таджикской столицы и являются очень популярными: на них можно быстро и недорого доехать до нужного места. Проезд на таких такси стоит три сомони (0,36 доллара США), в то время как стоимость проезда на менее комфортных автобусах, троллейбусах и маршрутках на этих же линиях стоит ненамного дешевле – один-два сомони (0,12–0,24 доллара).

Спрос породил предложение

«Трехсомонишки» в Душанбе появились несколько лет назад, они заменили маршрутки, курсировавшие на этих линиях до запуска автобусов и троллейбусов, и даже унаследовали их нумерацию.

Новый вид транспорта сразу же стал одним из любимых средств передвижения душанбинцев, но так и остался нелегальным: этот вид общественного извоза в Таджикистане не предусмотрен и не регулируется какими-либо нормативами, и так и остался нововведением предприимчивых частников.

Многие из водителей имеют документы, позволяющие им заниматься частным извозом, но даже при этом им запрещено ездить по определенному маршруту и ставить трафарет. Это грозит большими штрафами.

Ранее душанбинские власти заявили о том, что с 1 апреля вводится запрет на микроавтобусы «Старекс» и «Мерседес» в качестве общественного транспорта. Власти намерены заменить их новыми автобусами, троллейбусами и маршрутками «Газель».

Многие владельцы и водители при этом жаловались, что столичные власти лишают их единственного заработка.

За «трехсомонишек»

Кроме этого, руководство Душанбе намерено запретить использовать в столице для извоза автомашины до 2007 года производства.

Душанбинцы не рады запрету «трехсомонишек». «Водители троллейбусов, автобусов или тех же маршруток, как всегда, будут забивать транспорт битком и опять придется мучаться», – говорит Умед.

В социальных сетях Таджикистана тоже немало недовольства новой инициативой столичных властей. Пользователи призывают столичные власти подумать об удобстве горожан и позволить такси работать, как прежде.