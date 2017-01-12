Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Таджикистан

    Власти Таджикистана наказывают мать и дочь активистки

    ГКНБ в таджикском Кулябе конфисковал документы у матери и дочери скрывающейся в Польше правозащитницы Шабнам Худойдодовой, препятствуя их встрече.

    Шабнам Худойдодова - активистка из Таджикистана ожидает политического убежища в Польше; фото: архив Худойдодовой
    Шабнам Худойдодова — активистка из Таджикистана ожидает политического убежища в Польше; фото: архив Худойдодовой

    Активистка из Таджикистана Шабнам Худойдодова, оказавшаяся в изгнании в Польше, просит о помощи в воссоединении с родными – престарелой матерью и девятилетней дочерью, чему грубо воспрепятствовали власти страны.

    По словам Худойдодовой, под Новый год в дом ее матери в Кулябе пришли четверо сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), которые затем доставили всех ее родных в городское отделение милиции.

    «Мама рассказывала, что в кабинете сидели люди из ГКНБ, МВД и прокуратуры и оскорбляли, унижали и запугивали ее», – говорит Худойдодова.

    Сотрудники правоохранительных органов приказали пожилой женщине отдать имевшиеся у нее документы, удостоверяющие личность. Звучали угрозы, что, если она попытается вывезти из страны внучку, их задержат, обреют наголо голову и осудят на пожизненный срок.

    Отобрав паспорт женщины и свидетельство о рождении внучки, силовики заставили мать активистки написать так называемую доверенность, что она никому не отдаст внучку.

    Мать и дочь Шабнам Худойдодовой; фото: семейный архив
    Мать и дочь Шабнам Худойдодовой; фото: семейный архив

    «Получается, что я смогу вернуть свою дочь только с разрешения спецслужб Таджикистана, – жалуется Шабнам, но добавляет, что все равно будет добиваться воссоединения со своей дочерью. – То, что может дать ребенку мама не сможет дать даже Эмомали Рахмон».

    Власти мстят за протесты в Варшаве

    Эксперты отмечают, что давление на родственников оппозиционеров в Таджикистане усилилось после конференции Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению, прошедшей в сентябре 2016 года в Варшаве.

    Во время работы конференции ОБСЕ таджикские активисты и оппозиционеры устроили пикет, обращая внимание на положение с политическими и гражданскими правами в Таджикистане, что возмутило официальную делегацию и власть в Душанбе.

    Стив Свердлов, исследователь в Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch рассказал Ц-1, что после мирных протестов в Варшаве родственники многих активистов были задержаны.

    «Толпы людей врывались в дома родственников активистов, устраивали самосуды, у многих людей изъяли имущество, у активиста ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана) Илхумжона Якубова пропал брат», – перечисляет Свердлов.

    По его словам, случай с дочерью Шабнам – один из самых вопиющих, поскольку касается девятилетнего ребенка и пожилой женщины.

    «Эти средневековые методы воздействия на противников режима должны осудить правозащитные организации и дипкорпус. Надо помочь воссоединению мамы с дочкой – это вопрос гуманитарный, а не политический, и президент Таджикистана должен принять адекватное решение», – резюмировал Свердлов.

    Фатиму уже били за маму

    Худойдодова также участвовала в конференции ОБСЕ. Во время заседания она была среди 20 человек, надевших футболки с портретами политзаключенных, которые попали в тюрьму Таджикистане в 2016 году. Она также выступила на конференции, рассказав о правонарушениях в стране.

    Через три дня после этого ее дочь в Кулябе подверглась экзекуции – перед школой ее окружила толпа людей, начавших оскорблять, а затем бить.

    С трудностями столкнулась в Таджикистане миссия ОБСЕ, власти страны до сих пор не продлили мандат на работу организации в 2017 году, сократив ее деятельность до административной.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Таджикистане
    Теги: Куляб ОБСЕ права человека Стив Свердлов Таджикистан Шабнам Худойдодова Эмомали Рахмон
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Таджикистанa