Как подружились Шавкат Миромонович с Гурбангулы Мяликкулиевичем

По итогам встречи в Ашхабаде главы Узбекистана и Туркменистана заявили о схожести позиций в вопросах экономики, безопасности и внешней политики.

Во время переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили транспортные коридоры, вопросы безопасности и ресурсов.

У двух лидеров совпало видение вектора внешней политики: нейтралитет и невмешательство.

Стратегическая дружба

6–7 марта Шавкат Мирзиёев совершил свой первый государственный визит в Туркменистан. Стороны, как пишет информагентство УзА, «констатировали схожесть позиций по всем рассмотренным вопросам».

Лидеры государств подписали ряд договоров о сотрудничестве и условились поддерживать друг друга в рамках международных организаций, прежде всего в Организации Объединенных Наций (ООН).

Мирзиёев и Бердымухамедов отметили приоритетность соблюдения целей и принципов ООН во внешней политике. Таким образом, они дали четкий сигнал партнерам на международной политической арене: Ташкент и Ашхабад выступают против экспансии мировых держав в Центральной Азии.

Стороны акцентировали внимание на ядерной безопасности в регионе. Мирзиёев и Бердымухамедов выступили против распространения ядерного оружия «во всех аспектах».

В этом заявлении прослеживаются опасения относительно военного характера ядерной программы Ирана, граничащего с Туркменистаном и лежащего в 300 километрах по прямой от Узбекистана.

«Водный» привет Таджикистану

Отдельно главы двух стран остановились на проблеме водных ресурсов. Они обсудили проблему высыхания Аральского моря и экологических последствий в контексте председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала.

По их словам, в Центральной Азии от справедливого и рационального использования водных ресурсов зависят судьбы миллионов человек и благополучие всего региона.

Мирзиёев и Бердымухамедов договорились о том, что строительство гидротехнических сооружений на трансграничных реках должно вестись на основе компромисса, без ущемления интересов соседних государств. Этому должны предшествовать независимые международные экспертизы и согласование проектов со странами низовья, сказано в заявлении.

Так, они намекнули на проекты строительства масштабных гидроэлектростанций в Таджикистане и Кыргызстане, реализация которых угрожает интересам Узбекистана и Туркменистана.

Это первое заявление Мирзиёева-президента относительно Рогунской ГЭС в Таджикистане, строительство которой возобновилось в конце октября 2016 года.

Вопросы экономики и безопасности

Одним из ключевых пунктов переговоров между лидерами Узбекистана и Туркменистана стало обсуждение развития транспортной инфраструктуры.

На открытии железнодорожного и автомобильного мостов Туркменабад – Фараб говорилось о транспортном выходе Узбекистана в Южную Европу, Иран, на Кавказ и Ближний Восток. Также анонсировался транспортный коридор Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман. Для повышения привлекательности этих направлений стороны договорились о транзитных льготах.

Кроме того, Мирзиёев и Бердымухамедов говорили о борьбе с экстремизмом и афганском вопросе. Здесь позиции лидеров соседних государств ожидаемо совпали. Они заявили, что будут способствовать превращению Афганистана в мирную процветающую страну и уважать выбор афганского народа.

По факту Ташкент и Ашхабад обеспокоены лишь проблемами личной безопасности, поэтому не будут против присутствия в Афганистане военного контингента любой из стран.

Венчал двусторонние переговоры пышный концерт во дворце «Рухыет» в Ашхабаде. Виновники торжества в окружении одинаково одетых гостей взирали на выступление туркменских и узбекских артистов, наслаждаясь концертом и обществом друг друга.

Нейтралитет или изоляция?

Как сообщал Ц-1, Мирзиёев, выбрав нейтральный Туркменистан для первого визита в качестве президента Узбекистана, продемонстрировал равноудаленность Ташкента от крупнейших игроков на мировой арене, сохранив баланс сил.

Выступая на открытии памятника Исламу Каримову в Туркменабаде, Мирзиёев и Бердымухамедов были очень единодушны в своих заявлениях.

Оба пообещали продолжать «мудрую политику» первого президента Узбекистана, фактически заключавшуюся в изоляции страны от участия в глобальных и региональных интеграционных процессах.