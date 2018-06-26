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    • Туркменистан

    УзТВ показало продовольственный кризис в Туркменистане

    В эфире узбекского государственного телеканала «Ёшлар» показали сюжет о продовольственном кризисе в Туркменистане. Но в Ашхабаде утверждают обратное.

    Очередь за продуктами в Туркменистане; фото: "Хроники Туркменистана"
    Очередь за продуктами в Туркменистане; фото: «Хроники Туркменистана»

    Проправительственный сайт Turkmenportal.com опубликовал 20 июня материал о продовольственной безопасности в стране.

    «Полные прилавки в торговых центрах свидетельствуют о создании в стране продовольственного изобилия, цитирует его радио «Азатлык». Создание достатка продовольственных товаров является ярким символом достижений нашей страны в торговом секторе».

    Спустя день, 21 июня, в эфире информационной программы «Давр» узбекского государственного телеканала «Ёшлар» вышел репортаж о нехватке хлеба в Марыйском и Дашогузском велаятах (областях) Туркменистана и появлении очередей у магазинов.

    На сайте Национальной телерадиокомпании РУз выпуска телепередачи «Давр» от 21 июня в архиве не обнаружено.

    Темы: СМИ и журналисты Узбекистана, Туркменистан, Узбекистан
    Теги: кризис продукты Туркменистан УзТВ
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