УзТВ показало продовольственный кризис в Туркменистане

В эфире узбекского государственного телеканала «Ёшлар» показали сюжет о продовольственном кризисе в Туркменистане. Но в Ашхабаде утверждают обратное.

Проправительственный сайт Turkmenportal.com опубликовал 20 июня материал о продовольственной безопасности в стране.

«Полные прилавки в торговых центрах свидетельствуют о создании в стране продовольственного изобилия, – цитирует его радио «Азатлык». – Создание достатка продовольственных товаров является ярким символом достижений нашей страны в торговом секторе».

Спустя день, 21 июня, в эфире информационной программы «Давр» узбекского государственного телеканала «Ёшлар» вышел репортаж о нехватке хлеба в Марыйском и Дашогузском велаятах (областях) Туркменистана и появлении очередей у магазинов.

На сайте Национальной телерадиокомпании РУз выпуска телепередачи «Давр» от 21 июня в архиве не обнаружено.