Директор джизакской школы оштрафован за оскорбление учительницы

Суд Зарбдарского района Джизакской области РУз сегодня приговорил директора местной школы Бахтиёра Элмурадова к штрафу в 10-кратном размере МРЗП за оскорбление учительницы.

Заседание в суде Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана началось сегодня в 9 часов утра. Судья Улугбек Хидирбоев заслушал показания обеих сторон конфликта – директора школы № 1 Бахтиёра Элмурадова и учительницы начальных классов – Зайтуны Ризаевой, а также показания свидетелей.

Как рассказывает один из участников слушаний, директор школы и свидетели, выступавшие на его стороне, начали показания довольно уверенно, но едва судья перешел к допросу, начали сбиваться и путаться. Заместитель директора Н. Бекамова даже в растерянности села на стул.

Пострадавшая учительница, обвиняющая директора в нанесении ей невыносимых оскорблений лишь за просьбу увеличить ей рабочие часы, а также четверо свидетелей, поддержавших ее показания, раскрыли перед судом всю картину произошедшего.

Уйдя в совещательную комнату, вскоре судья вернулся с решением. Он признал Элмурадова виновным по статье 41-й Административного кодекса Узбекистана – «Оскорбление» и приговорил его к выплате штрафа в 10-кратном размере МРЗП, что составляет 1 млн 497 тысяч 750 сумов, или примерно 200 долларов США по курсу черного рынка.

События, приведшие директора в суд, произошли 28 марта. В этот день Зайтуна Ризаева обратилась к Элмурадову с просьбой увеличить ей часы работы. Женщина говорила о необходимости большего заработка, так как она одна, без мужа, растит детей, старшим оплачивает контракт за учебу в вузе.

В ответ на просьбу, как рассказывает Ризаева, директор покрыл ее с головы до ног нецензурной бранью, оскорблял по-всякому, а затем и вовсе выгнал из своего кабинета.

Потрясенная таким приемом, учительница в коридоре упала в обморок. На следующий день она обратилась с заявлением в Народную приемную президента страны Шавката Мирзиёева, открывшуюся в Зарбдарском районе. Там досконально изучили ее обращение и перенаправили его в отделение внутренних дел Джизакской области. Затем дело попало в суд.

20 апреля судья Хидирбоев начал рассмотрение дела Элмурадова, но, отказавшись даже выслушать обе стороны конфликта, а также свидетелей, дал им 15 дней для примирения.

Срочный пересмотр позиции суда наблюдатели в Джизаке связывают с публикацией 24 апреля на сайте Ц-1 материала о конфликте между директором и учительницей. Буквально на следующий день, 25 апреля, суд возобновился, а сегодня закончился решением в пользу учительницы.