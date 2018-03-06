Кто пришел на суд Бобомурода Абдуллаева и других по делу о «госперевороте»

Бывшие политузники Узбекистана – журналист Мухаммад Бекжан, правозащитник Агзам Тургунов – пришли поддержать подсудимых по делу «Жатва» (фоторепортаж).

В Ташкентском городском суде по уголовным делам 5 марта должен был начаться самый громкий политический процесс теперь уже времен президента Шавката Мирзиёева.

По меньшей мере четверо подсудимых: журналист Бобомурод Абдуллаев, блогер Хаётхон Насретдинов, предприниматели Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров – обвиняются в подготовке государственного переворота под названием «Жатва».

Абдуллаеву, к примеру, приписывается авторство статей под псевдонимом Усман Хакназаров, в которых чаще всего без доказательств утверждались факты преступной и коррупционной деятельности высших руководителей Узбекистана.

Материалы публиковали на сайте Народного движения Узбекистана (НДУ), лидером которого является Мухаммад Салих. Последний после ареста Абдуллаева сделал заявление, приписав ему авторство всех статей Хакназарова с 2003 года. Следствие и то оказалось объективнее: считает, что Абдуллаев писал под известным псевдонимом с 2011 года.

Обстоятельства ареста и ход следствия в отношении Бобомурода оставались тайной, он находился под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Позже стало известно, что журналист подвергался пыткам и унижениям.

Во время последнего посещения Абдуллаева адвокатом Сергеем Майоровым арестованный рассказал о пытках и подтвердил, что признает лишь частичное авторство под именем Хакназарова.

По словам Майорова, Абдуллаев отрицает, что статьи, призывавшие к свержению власти в Узбекистане, тоже вышли из-под его пера.

Поддержать подсудимых по делу «Жатва» пришли вчерашние политузники Узбекистана: журналист Мухаммад Бекжан, проведший в заключении 18 лет, – с 1999 по 2017 год; правозащитник Агзам Тургунов, находившийся в неволе 9 лет, – с 2008 по 2017 год.

Они старались поддержать матерей подсудимых Бобомурода и Хаётхона, которые постоянно плакали…

Настоящих активистов в стране осталось немного – небольшая горстка. Но Сурат Икрамов, Малохат Эшанкулова, Васила Иноятова, Татьяна Довлатова, Рухиддин Камилов, Джахонгир Шосалимов и другие правозащитники не остались в стороне и пришли в суд поддержать обвиняемых…

Горстка… но по-прежнему храбрая, мужественная и сострадательная…