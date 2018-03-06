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    Кто пришел на суд Бобомурода Абдуллаева и других по делу о «госперевороте»

    Бывшие политузники Узбекистана – журналист Мухаммад Бекжан, правозащитник Агзам Тургунов – пришли поддержать подсудимых по делу «Жатва» (фоторепортаж).

    Слева направо: Агзам Тургунов, Мухаммад Бекжан, Джахоншир Шосалимов, Татьяна Довлатова, Малохат Эшанкулова и Рухиддин Камилов; фото: Ц-1
    Слева направо: Агзам Тургунов, Мухаммад Бекжан, Джахонгир Шосалимов, Татьяна Довлатова, Малохат Эшанкулова и Рухиддин Камилов; фото: Ц-1

    В Ташкентском городском суде по уголовным делам 5 марта должен был начаться самый громкий политический процесс теперь уже времен президента Шавката Мирзиёева.

    По меньшей мере четверо подсудимых: журналист Бобомурод Абдуллаев, блогер Хаётхон Насретдинов, предприниматели Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров – обвиняются в подготовке государственного переворота под названием «Жатва».

    Абдуллаеву, к примеру, приписывается авторство статей под псевдонимом Усман Хакназаров, в которых чаще всего без доказательств утверждались факты преступной и коррупционной деятельности высших руководителей Узбекистана.

    Активисты поддерживают мать Бобомурода Абдуллаева Гавхаржон Мадаминову (в центре); фото: Ц-1
    Активисты поддерживают мать Бобомурода Абдуллаева Гавхаржон Мадаминову (в центре); фото: Ц-1

    Материалы публиковали на сайте Народного движения Узбекистана (НДУ), лидером которого является Мухаммад Салих. Последний после ареста Абдуллаева сделал заявление, приписав ему авторство всех статей Хакназарова с 2003 года. Следствие и то оказалось объективнее: считает, что Абдуллаев писал под известным псевдонимом с 2011 года.

    Обстоятельства ареста и ход следствия в отношении Бобомурода оставались тайной, он находился под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Позже стало известно, что журналист подвергался пыткам и унижениям.

    Матери двух подсудимых - Бобомурода Абдуллаева и Хаётхона Насретдинова; Ц-1
    Матери двух подсудимых — Бобомурода Абдуллаева и Хаётхона Насретдинова; Ц-1

    Во время последнего посещения Абдуллаева адвокатом Сергеем Майоровым арестованный рассказал о пытках и подтвердил, что признает лишь частичное авторство под именем Хакназарова.

    По словам Майорова, Абдуллаев отрицает, что статьи, призывавшие к свержению власти в Узбекистане, тоже вышли из-под его пера.

    Поддержать подсудимых по делу «Жатва» пришли вчерашние политузники Узбекистана: журналист Мухаммад Бекжан, проведший в заключении 18 лет, – с 1999 по 2017 год; правозащитник Агзам Тургунов, находившийся в неволе 9 лет, – с 2008 по 2017 год.

    Они старались поддержать матерей подсудимых Бобомурода и Хаётхона, которые постоянно плакали…

    Супруга Мухаммада Бекжана успокаивает мать Бобомурода; фото: Ц-1
    Супруга Мухаммада Бекжана Нина успокаивает мать Бобомурода; фото: Ц-1

    Настоящих активистов в стране осталось немного – небольшая горстка. Но Сурат Икрамов, Малохат Эшанкулова, Васила Иноятова, Татьяна Довлатова, Рухиддин Камилов, Джахонгир Шосалимов и другие правозащитники не остались в стороне и пришли в суд поддержать обвиняемых…

    Горстка… но по-прежнему храбрая, мужественная и сострадательная…

    Агзам Тургунов и Малохат Эшанкулова с матерями... Ц-1
    Агзам Тургунов и Малохат Эшанкулова с матерями… Ц-1
    Матери подсудимых все плачут и плачут... фото: Ц-1
    Матери подсудимых все плачут и плачут… фото: Ц-1
    Небольшой плакат на скамейке у здания Ташгорсуда; фото: Ц-1
    Небольшой плакат на скамейке у здания Ташгорсуда; фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Бобомурод Абдуллаев Мухаммад Салих политзключенные в Узбекистане права человека в Узбекистане
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