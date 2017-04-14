Мать милицейской жертвы посадили под арест: Шавкат Мирзиёев был рядом

Ташкентская милиция задержала мать убитого в Сурхандарье предпринимателя во время посещения президентом Шавкатом Мирзиёевым столичного квартала Чиланзар.

Официальные СМИ Узбекистана сообщили, что 12 апреля президент страны Шавкат Мирзиёев посетил квартал Чиланзар в Ташкенте, где ознакомился с работой расположенных там предприятий, а также беседовал с местными жителями и даже заходил к ним в гости.

Но из поля внимания прессы выпала Каромат Кадырова, мать, пытающаяся добиться справедливого и честного рассмотрения дела ее 32-летнего сына Муродилло Омонова, умершего в застенках милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области 20 января этого года, примерно через два часа после задержания.

Третий месяц Кадырова пытается добиться приема у президента Шавката Мирзиёева, и поэтому была очень обрадована, услышав, что глава государства посетит Чиланзар – как раз тот район, где она останавливается во время приездов в столицу.

Как рассказывает Кадырова, о том, что Мирзиёев собирается посетить соседний с местом проживания ее подруги дом, жители квартала знали еще накануне.

Всю ночь управление благоустройства наводило здесь порядок, и к утру 12 апреля окрестности просто озарялись невиданной чистотой.

Со скамейки – в РУВД

Утром она присела на лавочку в подъезде, где вместе с другими соседями обсуждала скорый приезд президента.

«Шавката Мирзиёева я очень уважаю, поэтому, если бы он встретился с жителями, то просто с удовольствием пожала бы ему руку», – говорит женщина.

Но увидеть президента ей так и не удалось. Около 10 утра, еще до приезда президента, к ней подошли сотрудники милиции и прямо с подъездной лавочки забрали в Чиланзарское РУВД (районное управление внутренних дел).

По словам Кадыровой, обращались там с ней вежливо, но настойчиво предлагали уехать обратно в Джаркурган.

Женщина вспомнила о том, как во время визита Мирзиёева в Сурхандарью 10-11 февраля ее почти двое суток без еды продержали в милиции города Термеза, и предпочла вернуться домой.

«Вы – первая на очереди»

Как рассказывает Кадырова, с ташкентской милицией она познакомилась еще 10 апреля, во время инцидента в Народной приемной при Аппарате президента Узбекистана.

Тогда около 20 женщин, в том числе и она, выразили недоверие сотрудникам приемной, которые «не решают их проблем», и потребовали личной встречи с Мирзиёевым.

«Женский бунт» окончился миром: 12 женщин милиционеры отвезли по различным инстанциям, чтобы на месте решить их проблемы.

А с восемью жалобщицами, вопросы которых были наиболее сложными, попытался разобраться начальник канцелярии Народной приемной.

Кадыровой он тогда сказал такие слова: «Президент пока не принимает. Но, когда начнет принимать, вы – первая на очереди».

Кадырова не верит обещаниям

Каромат очень сомневается, что обещание начальника канцелярии Народной приемной будет выполнено. Считает, что ее специально не допускают до главы государства.

Впрочем, это и неудивительно. Убийство ее сына Муродилло еще в январе обещал тщательно расследовать сам министр внутренних дел Абдусалом Азизов, но Кадырова не удовлетворена результатами следствия.

Омонов погиб 20 января, когда его по пустяковому поводу около восьми часов вечера задержали сотрудники РУВД Джаркурганского района.

Кадырова была в милиции ровно через 15 минут после этого и разговаривала там с сыном, а милиционеры обещали матери, что отпустят его через час, даже попросили этот час подождать на улице.

Однако как раз в то время, пока мать ждала сына, он и погиб. Сначала милиция сообщила, что от инфаркта, потом озвучила новую версию: повесился в камере на собственной куртке.

Зачем судить стрелочника?

Как бы невероятно ни звучала эта версия, но именно ее следствие взяло за основу. И в Сурхандарье уже начался суд над дежурным РУВД, который оказался во всем виноват.

Дежурного судят за халатность: якобы тот на минутку отошел от «обезьянника», в результате чего Омонов и смог повеситься.

В то же время Кадырова, хотя ее и пригласили в Термез на суд, не хочет участвовать в этом спектакле.

Она уверена, что ее сына убили, а заказчиками выступили влиятельные люди Сурхандарьи, которые таким образом хотели ее наказать за неуступчивость в бизнесе.

Уверенность Кадыровой косвенно подтверждает тот факт, что против нее начата травля: местные власти хотят объявить сумасшедшей, а в Сети появился видеоролик с безобидными кадрами, но оскорбительным текстом.

Поэтому женщина по-прежнему считает, что помочь ей может только лично президент Шавкат Мирзиёев, и будет упорно продолжать добиваться с ним встречи.