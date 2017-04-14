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    Мать милицейской жертвы посадили под арест: Шавкат Мирзиёев был рядом

    Ташкентская милиция задержала мать убитого в Сурхандарье предпринимателя во время посещения президентом Шавкатом Мирзиёевым столичного квартала Чиланзар.

    Президент Шавкат Мирзиёев 12 апреля посетил ташкентский Чиланзар; фото: gov.uz
    Президент Шавкат Мирзиёев 12 апреля посетил ташкентский Чиланзар; фото: gov.uz

    Официальные СМИ Узбекистана сообщили, что 12 апреля президент страны Шавкат Мирзиёев посетил квартал Чиланзар в Ташкенте, где ознакомился с работой расположенных там предприятий, а также беседовал с местными жителями и даже заходил к ним в гости.

    Но из поля внимания прессы выпала Каромат Кадырова, мать, пытающаяся добиться справедливого и честного рассмотрения дела ее 32-летнего сына Муродилло Омонова, умершего в застенках милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области 20 января этого года, примерно через два часа после задержания.

    Третий месяц Кадырова пытается добиться приема у президента Шавката Мирзиёева, и поэтому была очень обрадована, услышав, что глава государства посетит Чиланзар – как раз тот район, где она останавливается во время приездов в столицу.

    Как рассказывает Кадырова, о том, что Мирзиёев собирается посетить соседний с местом проживания ее подруги дом, жители квартала знали еще накануне.

    Всю ночь управление благоустройства наводило здесь порядок, и к утру 12 апреля окрестности просто озарялись невиданной чистотой.

    Со скамейки – в РУВД

    Утром она присела на лавочку в подъезде, где вместе с другими соседями обсуждала скорый приезд президента.

    «Шавката Мирзиёева я очень уважаю, поэтому, если бы он встретился с жителями, то просто с удовольствием пожала бы ему руку», – говорит женщина.

    Каромат Кадырова с внуком Акбарали, сыном погибшего Муродилло; фото: Ц-1
    Каромат Кадырова с внуком Акбарали, сыном погибшего Муродилло; фото: Ц-1

    Но увидеть президента ей так и не удалось. Около 10 утра, еще до приезда президента, к ней подошли сотрудники милиции и прямо с подъездной лавочки забрали в Чиланзарское РУВД (районное управление внутренних дел).

    По словам Кадыровой, обращались там с ней вежливо, но настойчиво предлагали уехать обратно в Джаркурган.

    Женщина вспомнила о том, как во время визита Мирзиёева в Сурхандарью 10-11 февраля ее почти двое суток без еды продержали в милиции города Термеза, и предпочла вернуться домой.

    «Вы – первая на очереди»

    Как рассказывает Кадырова, с ташкентской милицией она познакомилась еще 10 апреля, во время инцидента в Народной приемной при Аппарате президента Узбекистана.

    Тогда около 20 женщин, в том числе и она, выразили недоверие сотрудникам приемной, которые «не решают их проблем», и потребовали личной встречи с Мирзиёевым.

    «Женский бунт» окончился миром: 12 женщин милиционеры отвезли по различным инстанциям, чтобы на месте решить их проблемы.

    А с восемью жалобщицами, вопросы которых были наиболее сложными, попытался разобраться начальник канцелярии Народной приемной.

    Кадыровой он тогда сказал такие слова: «Президент пока не принимает. Но, когда начнет принимать, вы – первая на очереди».

    Кадырова не верит обещаниям

    Каромат очень сомневается, что обещание начальника канцелярии Народной приемной будет выполнено. Считает, что ее специально не допускают до главы государства.

    Впрочем, это и неудивительно. Убийство ее сына Муродилло еще в январе обещал тщательно расследовать сам министр внутренних дел Абдусалом Азизов, но Кадырова не удовлетворена результатами следствия.

    Фото с ранением на лбу погибшего Муродилло Омонова перед захоронением; фото: семейный архив
    Фото с ранением на лбу погибшего Муродилло Омонова перед захоронением; фото: семейный архив

    Омонов погиб 20 января, когда его по пустяковому поводу около восьми часов вечера задержали сотрудники РУВД Джаркурганского района.

    Кадырова была в милиции ровно через 15 минут после этого и разговаривала там с сыном, а милиционеры обещали матери, что отпустят его через час, даже попросили этот час подождать на улице.

    Однако как раз в то время, пока мать ждала сына, он и погиб. Сначала милиция сообщила, что от инфаркта, потом озвучила новую версию: повесился в камере на собственной куртке.

    Зачем судить стрелочника?

    Как бы невероятно ни звучала эта версия, но именно ее следствие взяло за основу. И в Сурхандарье уже начался суд над дежурным РУВД, который оказался во всем виноват.

    Дежурного судят за халатность: якобы тот на минутку отошел от «обезьянника», в результате чего Омонов и смог повеситься.
    В то же время Кадырова, хотя ее и пригласили в Термез на суд, не хочет участвовать в этом спектакле.

    Она уверена, что ее сына убили, а заказчиками выступили влиятельные люди Сурхандарьи, которые таким образом хотели ее наказать за неуступчивость в бизнесе.

    Уверенность Кадыровой косвенно подтверждает тот факт, что против нее начата травля: местные власти хотят объявить сумасшедшей, а в Сети появился видеоролик с безобидными кадрами, но оскорбительным текстом.

    Поэтому женщина по-прежнему считает, что помочь ей может только лично президент Шавкат Мирзиёев, и будет упорно продолжать добиваться с ним встречи.

    Источник:Ц-1
    Темы: Муродилло Омонов, Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Каромат Кадырова милиция Муродилло Омонов права человека пытки Сурхандарья Узбекистан узбекская милиция Шавкат Мирзиеев
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