О способностях Бобомурода Абдуллаева: скандалы – легко, писать – с трудом

На видео в этом материале ташкентский журналист кричит «сука!» в адрес бывшего тренера сборной РУз по футболу. На это он способен, говорят его коллеги, а писать, как Усман Хакназаров, – нет.

Когда 5 сентября в Ташкенте во время матча отборочного турнира чемпионата мира – 2018 сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью со сборной Кореи, трибуны взорвались в негодовании… на тренера узбекистанской команды Самвела Бабаяна.

Можно было слышать, как болельщики скандируют: «Педераст Бабаян, педераст Бабаян…» Один из ташкентских журналистов, присутствовавший на матче, говорит, что это поведение толпы подогревал и поддерживал его коллега – 44-летний Бобомурод Абдуллаев.

На послематчевой пресс-конференции в Ташкенте тренер сборной Узбекистана выглядел расстроенным. Бабаян признался журналистам, что не готов отвечать на вопросы, извинился перед ними, а затем встал и направился в сторону двери.

За его спиной раздалось возмущение журналистской братии, но один голос звучал громче все: «А что, вы нас не уважаете?» «Так не надо». «Отвечайте на вопросы…» А затем: «Позор!», «Сука!», «Ууууууууу…» Голос за кадром принадлежал Бобомуроду.

Затем началась «Жатва»

Когда стало известно, что Абдуллаев с 27 сентября находится под арестом в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, некоторые ташкентские журналисты решили, что его взяли за выходки во время матча и по отношению к Бабаяну.

Но вскоре стало известно, что его обвиняют по наиболее тяжкой политической статье Уголовного кодекса страны: 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз».

1 октября Юнусабадский суд Ташкента постановил оставить его под стражей. В решении суда говорится, что он, будучи «функционером» оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ), готовил государственный переворот в стране под названием «Жатва».

И он с 2011 года публиковал на сайте НДУ «тенденциозно-клеветнические материалы» под псевдонимом Усман Хакназаров с призывами неконституционного изменения строя в Узбекистане.

В документе указываются якобы сообщники Абдуллаева – это граждане страны Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров. Которые, как говорится в определении суда, имели «допуск к окружению охраняемых лиц, крупным предпринимателям и представителям руководства правоохранительных структур Узбекистана» – они собирали и передавали Абдуллаеву интересующие его сведения.

«Салих сдал Бобомурода»

Но, до того как официальное обвинения против Бобомурода стало известно общественности, Усмана Хакназарова выдал властям проживающий в Турции лидер НДУ Мухаммад Салих.

3 октября он созвал пресс-конференцию в Стамбуле, на которой сообщил, что под известным псевдонимом политолога Усман Хакназаров с 2003 года писал и публиковался на сайте НДУ Бобомурод Абдуллаев.

Заявление Салиха удивило многих. Первая реакция: зачем выдавать автора, если им на самом деле является Бобомурод? Предоставлять на блюдечке СНБ доказательства его виновности?

При этом, выдавая Абдуллаева, Салих пытался создать впечатление, что срывает маску с таинственного Робин Гуда, «народного героя», как он выразился, который многие годы скрытно боролся с режимом, раскрывая его подноготную во имя простых людей.

Никакого геройства в публикациях Усмана Хакназарова нет. Как и нет ничего общего с журналистикой.

Под этим псевдонимом с начала 2000-х годов сливалась информация о закулисных интригах двора первого президента Ислама Каримова. Целью вбросов материалов было не информирование общественности, а внутривидовая борьба за власть, для которой все средства были хороши.

Опубликовать клевету?.. Идите к НДУ

Салих с гордостью сообщил, что только его сайт публиковал эти материалы. В этом нет ничего удивительного. Никто другой такое публиковать не стал бы.

Материалы, в которых отсутствуют факты и доказательства, но полные клеветы, а порой и откровенной лжи, ни одно уважающее себя издание публиковать не будет – это не только нарушение профессиональной этики, но и закона.

Но понятно, что статьи Хакназарова, за которыми, возможно, и стояла утечка информации от заинтересованных лиц, пытались прежде всего создать негативный и конфликтный тон вокруг правления Каримова, что соответствовало мировоззрению Салиха.

Оппозиционер не раз призывал к вооруженной борьбе с режимом Каримова, заявлял, что без крови ничего добиться нельзя, и не гнушался публиковать клевету против несогласных с ним людей. То есть он и Хакназаров – это братья по разуму.

Абдуллаев не Хакназаров!

Но мог ли Бобомурод писать под псевдонимом Хакназаров? Знающие его коллеги в один голос утверждают, что на производство таких текстов он неспособен.

«Он скандальный, сложный человек, но как журналист он слабый, кто помнит хоть один из его материалов», – говорит журналист из Ташкента, знающий Абдуллаева на протяжении почти 20 лет.

По словам журналиста, ему достоверно известно, что за Хакназарова в разное время писали многие люди, одним из авторов, к примеру, являлся сам Мухаммад Салих. А первые и наиболее известные тексты Хакназарова писали просто асы пера.

А при чем тогда Бобомурод Абдуллаев?

Возможно, что он играл некую передаточную роль, говорит другой собеседник Ц-1 в Ташкенте. Но он ближе к мысли, что Салиху и группе, стоявшей за Хакназаровым, просто потребовался «козел отпущения».

Им и стал Бобомурод Абдуллаев.

Вспыльчивый и скандальный, способный называться журналистом и кричать в спину главному тренеру сборной Узбекистана по футболу: «Сука!»