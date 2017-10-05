Журналист и НДУ готовили госпереворот в Узбекистане под названием «Жатва»?

Юнусабадский районный суд Ташкента поместил под стражу журналиста Бобомурода Абдуллаева по подозрению в подготовке госпереворота по указке оппозиции из НДУ.

Активисты в Ташкенте сумели получить определение Юнусабадского районного суда в Ташкенте по делу 44-летнего журналиста Бобомурода Абдуллаева, находящегося под арестом с 27 сентября.

Согласно документу, суд, рассмотрев 1 октября ходатайство Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана о заключении Абдуллаева под стражу, удовлетворило его.

Он постановил заключить мужчину, обвиняемого по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Узбекистана — «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз», в следственный изолятор СНБ.

В течение 10 дней со дня принятия данного решения журналист должен быть привлечен к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого, говорится в определении суда.

«Функционер НДУ»

Полученный документ проливает свет на суть предъявленного Абдуллаеву обвинения, исчезновение и арест которого стали большой неожиданностью для его семьи и многих коллег.

Согласно материалам суда, Абдуллаев являлся «функционером т. н. «Народного движения Узбекистана» (НДУ), и с 2011 года занимался подготовкой и распространением в социальных сетях Интернета «тенденциозно-клеветнических материалов, содержащие призывы к неконституционному измененению существующего государственного строя, захвату и отстранению от власти законно избранных представителей».

В частности, говорится далее, Абдуллаев, обладая журналистскими навыками, «в период с 2011 года по настоящее время, выполняя указания лидера т. н. НДУ Мухаммада Салиха под псевдонимом «Усман Хакназар» готовил статьи в отношении первого и действующего президентов Узбекистана, руководителей правоохранительных органов Республики, в которых выражал необходимость свержения действующего конституционного строя и захвата власти в стране».

Абдуллаев передавал статьи Салиху, который далее публиковал их в Сети, занимаясь вербовкой новых членов партии, готорых поддержать свержение власти в стране, сообщает ташкентский суд.

«Жатва»

В документе указываются якобы сообщники Абдуллаева, это некие граждане страны — Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров, которые, как говорится в определении суда, имели «допуск к окружению охраняемых лиц, крупным предпринимателям и представителям рукововодства правоохранительных структур Узбекистана», они собирали и передавали Абдуллаеву интересующие его сведения.

Таким образом, Абдуллаев, согласно материалам суда, изучил положение в Узбекистане, и «по указанию Салиха разработал программу под названием «Жатва», предусматривающую проведение революции и насильственное свержение конституционого строя Республики Узбекистан».

План Абдуллаева, по определению суда, включал три этапа: привлечение «ключевых» должностных лиц правительства (СНБ, МВД и МО), широких масс и проведение военных действий в городах — Ташкенте, Фергане, Навои, Ургенче и др.

В проекте «Жатва» якобы были собраны фото и схемы проживания ряда руководителей различных министерств и ведомств республики, количество лиц для захвата и смета расходов.

3 октября Мухаммад Салих созвал срочную пресс-конференцию в Турции, где проживает, на которой сообщил, что за известным псевдонимом Усман Хакназаров на протяжении 14 лет, с 2003 года, писал для сайта НДУ Бобомурод Абдуллаев.