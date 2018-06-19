Посольство США не комментирует арест Закира Алиева в Узбекистане

Диппредставительство США в Ташкенте отказалось комментировать арест Закира Алиева, сославшись на конфиденциальность информации.

Об этом Ц-1 сообщил глава отдела по связям с общественностью посольства США в РУз Джон Браун.

46-летний Алиев, являющийся гражданином США и заместителем председателя «Конгресса американских узбекистанцев», был арестован в родном Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана через час после прибытия домой – в 9 часов утра 16 июня.

Национальное информагентство УзА накануне, 18 июня, распространило сообщение, что Алиев был задержан Службой госбезопасности (СГБ) в связи с возбуждением против него в 2005 году уголовного дела по статьям: «Посягательство на конституционный строй РУз», «Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан», «Организация преступного сообщества».

В сообщении также говорилось, что в 2000 году Алиев присягнул на верность Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), проходил военную подготовку в Афганистане и участвовал в боевых действиях против властей этой страны и коалиционных сил во главе с США.