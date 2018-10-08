Правозащитники – Мирзиёеву: мы хотим встречи в Париже

Правозащитница Мутабар Таджибаева призвала президента РУз во время его визита во Францию встретиться с представителями гражданского общества и вернуть в страну СМИ в изгнании.

Мутабар Таджибаева, основатель «Клуба пламенных сердец», накануне визита Шавката Мирзиёева во Францию 8–9 октября призвала президента РУз провести в Париже встречу с правозащитниками.

На встрече с Мирзиёевым Таджибаева хотела бы обсудить следующие вопросы…

Она просит президента Узбекистана подписать указ «О реабилитации жертв диктаторского режима» и отменить указ первого президента Ислама Каримова «Об утрате гражданства Республики Узбекистан» от 16 июня 2014 года, в результате которого многие диссиденты страны потеряли гражданство РУз.

По словам Таджибаевой, в страну должны иметь возможность вернуться все, кто был вынужден покинуть Узбекистан в годы правления Каримова, – это активисты, журналисты, жертвы Андижанских событий и религиозных преследований.

«Для развития и демократизации узбекского общества важно иметь профессиональную и справедливую прессу. Мы призываем правительство Узбекистана дать аккредитацию интернет-изданию «Центр-1», которое возглавляет известная журналистка Галима Бухарбаева», – говорит правозащитица.

Похвала и критика

Активистка похвалила президента за контроль над расследованием убийства в августе 2015 года предпринимателя из Бухары Ильхома Ибодова, которого пытали и убили в Бухарском СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ).

В то же время правозащитница критикует власти Узбекистана за игнорирование вопроса о расследовании случаев насильственных исчезновений религиозных деятелей в стране в 90-е и 2000-е годы.

Всего «Клуб пламенных сердец» собрал данные о 24 исчезнувших и требует от властей провести полное расследование всех случаев, а также выплатить компенсации родственникам.

Аналогичные требования выдвигаются и к расследованию случаев смертной казни, когда родственники даже не знают, где были похоронены приговоренные к высшей мере наказания.

Депутат Тухтаназаров – жертва провокации

Правозащитница призвала президента остановить практику провокаций против активистов гражданского общества, в которых участвуют женщины легкого поведения, лохмачи, представители махаллинских комитетов и другие агенты спецслужбы.

Часто провокации устраиваются и против людей, которые жалуются в том числе и на работу президентского портала.

Один из показательных случаев – арест в сентябре этого года режиссера и депутата Наманганского облсовета Олима Тухтаназарова, которого якобы поймали на взятке в 500 долларов США.

Этот арест Таджибаева считает проявлением репрессий СГБ, идущим вразрез с призывом Мирзиёева к представителям неправительственных организаций, партий и депутатов активнее обсуждать проблемы, существующие в стране.

Активистка утверждает, что Тухтаназарову деньги передала женщина, которая известна тесным сотрудничеством с силовыми структурами.

Среди других требований правозащитницы к Шавкату Мирзиёеву: усилить борьбу с коррупцией, восстановить права бизнесменов, упорядочить процесс сноса домов и начать выплачивать людям справедливые компенсации, решить проблему лиц без гражданства, которых в Узбекистане проживает более миллиона человек, а также обратить внимание на распространение домашнего насилия.