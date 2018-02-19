Признания Бобомурода Абдуллаева получены под пытками в СНБ Узбекистана

Адвокат ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в заговоре с целью захвата власти, утверждает, что его подзащитный признался в предъявленном ему преступлении под пытками.

Сергей Майоров, адвокат ташкентской юридической фирмы Simay Kom, взялся за защиту 44-летнего журналиста Бобомурода Абдуллаева.

С 27 сентября 2017 года Абдуллаев находится под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана по обвинению по статье 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя РУз».

Но, по утверждению Майорова, его клиент не виновен. В ходатайствах, датированных 15 февраля, в прокуратуру Ташкента и СНБ Узбекистана адвокат пишет, что в отношении его подзащитного во время следствия применялось «физическое и психическое насилие».

«Таким образом, Абдуллаев Б. К. под пытками дал признательные показания в совершении преступления, которого он не совершал», – пишет Майоров.

Далее он просит нового главу СНБ Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева и прокурора города Ташкента дать разъяснения: на какой стадии находится следствие в отношении журналиста (предварительной или судебной), проверить сроки его заключения под стражу и следствия.

Адвокат также просит сообщить Бобомуроду, что он является его защитником, а также позволить ему встретиться со своим клиентом и изменить ему меру пресечения на любую иную, если срок заключения под стражей истек.

Сообщение о том, что Абдуллаев под арестом в СНБ подвергается пыткам и только поэтому дал признательные показания, было распространено его матерью Гавхаржон Мадаминовой, и оно стало ключевым поворотом в деле журналиста.

8 февраля Инициативная группа правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) сообщила, что два сотрудника СНБ, занимавшихся делом журналиста – подполковник юстиции Нодирбек Туракулов и следователь Следственного управления майор юстиции Александр Веселов, – отстранены от расследования, более того, сами находятся под следствием.

Теперь же, по данным ИНГПУ, дело журналиста передано на рассмотрение и утверждение прокурору города Ташкента.

Арест и обвинения, предъявленные Бобомуроду Абдуллаеву со стороны СНБ Узбекистана, были отягощены или еще более запутаны заявлением узбекской оппозиции, базирующейся за границей.

Прежде чем стала известна суть предъявленных журналисту обвинений, лидер оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) и партии «Эрк» Мухаммад Салих в интервью Узбекской службе Би-би-си заявил, что Абдуллаев с 2003 года публиковал в Интернете статьи под известным псевдонимом Усман Хакназаров.

Позже связь между Абдуллаевым и Хакназаровым подтвердил Юнусабадский районный суд Ташкента, который 1 октября 2017 года вынес определение о временном задержании журналиста.

В нем говорилось, что Абдуллаев с 2011 года писал «клеветнические материалы» под именем Усман Хакназаров и участвовал в заговоре с целью захвата власти в стране под названием «Жатва».

С подачи Салиха, без суда и следствия Абдуллаев стал бесспорным Усманом Хакназаровым – это утверждалось в материалах некоторых независимых СМИ и правозащитных организаций.

При этом ни у кого на руках не было ни единого доказательства в пользу данного утверждения, ни мнения самого журналиста.

Прозвучавшее слезное заявление матери, что ее сын не писал предъявленных ему материалов, а признался в их авторстве под пытками, было практически проигнорировано.

Теперь же о том, что признания Бобомурода Абдуллаева были получены под пытками, заявляет и его адвокат Сергей Майоров.