Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания… штраф.

Закир Алиев, 46-летний бывший гражданин Узбекистана, а ныне – США, 2 июля был признан Кашкадарьинским областным судом виновным по статьям за «терроризм» и «посягательство на конституционный строй РУз».

В качестве наказания суд назначил ему выплату штрафа в размере 524 тысяч сумов (65 долларов США).

Обвинение же требовало осудить Алиева на 20 лет лишения свободы с последующей депортацией.

У следствия имелись показания неких выходцев из Намангана, что якобы Алиев в 2000 году присягнул на верность Исламскому движению Узбекистана (ИДУ) и воевал на его стороне в Афганистане против афганских властей и сил международной коалиции во главе с США.

Американский гражданин Закир Алиев был арестован в родном доме в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области утром 16 июня, через час после прибытия из США. Под арестом он пробыл шесть дней и был отпущен домой после того, как следствие добилось от него признательных показаний.

Оказавшись дома, Алиев рассказал Ц-1, что от усталости был вынужден признаться в участии в ИДУ: допросы продолжались 28 часов, кроме того, он был уверен, что сможет доказать, что с января 2000 по 2014 год безвыездно находился в США.

В 2014 году Алиев получил паспорт гражданина США и только тогда впервые выехал за пределы этой страны в Великобританию.

В Узбекистане он не был 25 лет и приехал повидаться со своей мамой и 100-летней бабушкой, беспрепятственно получив узбекскую визу в посольстве РУз в Вашингтоне.

Арест и обвинение в терроризме Алиева сбавили энтузиазм многих других узбекистанцев, оказавшихся за пределами страны в годы диктатуры в Узбекистане президента Ислама Каримова.

Закир Алиев, став успешным предпринимателем в США, консультантом по налогам и бухгалтерскому учету, намеревался помогать родине, развивать фермерские хозяйства и налаживать производство на селе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в свой первый визит в США осенью 2017 года призвал соотечественников возвращаться на родину и помогать в восстановлении ее экономики, а также общественных институтов.

Нурулло Алиев сегодня в интервью Ц-1 сказал, что теперь у его брата Закира начинается отпуск на родине. Он намерен побыть с родными в Кашкадарье до следующего мусульманского праздника – Курбан-хайита, который в этом году выпадает на 22 августа, а потом вернется в США.