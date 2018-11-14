В Узбекистане снова начинаются гонения на активистов?

В электронной рассылке появилось компрометирующее видео против правозащитницы Елены Урлаевой, под давлением – и другие активисты страны. Причина – в курултае «Бирдамлика» в Шымкенте?

Накануне многие журналисты, представители международных организаций и дипломатических ведомств, имеющих отношение к Узбекистану, получили по электронной рассылке две ссылки на видео, на которых в болезненном и неадекватном состоянии была запечатлена известная правозащитница Елена Урлаева.

Эта рассылка стала продолжением целой череды событий вокруг Урлаевой, очевидно, ставящих целью подорвать работу и планы активистки.

Лишь накануне Ц-1 писал, что Елена Урлаева 12 ноября была вызвана в Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана, где ей сообщили, что она «похитила» 2070 долларов у Национального банка страны.

При этом о деталях дела сообщить отказались. Сама Урлаева не понимает, на каком основании могло появиться это обвинение.

В минувшие же выходные она обнаружила в своем телефоне материалы порнографического содержания, которые нашла крайне оскорбительными. По ее словам, она оставляла аппарат сотрудникам отделения внутренних дел Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Все эти события поставили под вопрос участие Урлаевой в курултае народного движения Узбекистана «Бирдамлик», который состоится 15–16 ноября на юге Казахстана, в городе Шымкенте. Она намеревалась выехать в Казахстан сегодня.

Лидер движения «Бирдамлик» Баходыр Хан Туркестон (ранее Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1) 14 лет проживает в политэмиграции в США и стал гражданином этой страны.

В сентябре текущего года он не смог получить визу для въезда в Узбекистан в посольстве страны в Вашингтоне и теперь вынужден собирать своих сторонников в соседней стране.

Что касается компрометирующего видео против Елены Урлаевой, то известно, что оно было заснято весной 2017 года скрытой камерой в городе Ангрене (Ташобласть), когда активистке, жертве принудительной психиатрии Узбекистана, вкололи без ее ведома какой-то препарат.

Придя в себя, правозащитница дала большое интервью Ц-1 и, публично извинившись за свое поведение, заявила: «Мне стыдно: я вела себя, как пьяная хулиганка».

Позже Елена прошла реабилитацию в Тбилиси, и грузинские врачи дали заключение, что она психически здорова.

«Почему молчали полтора года и не публиковали эти видеозаписи раньше! – возмущается сейчас Елена. – Это называется подлостью».

Она догадывается, что за съемкой стоял участковый милиционер лейтенант Хуснутдин Муродуллаев – совсем молодой парень, который летом этого года попросил Елену занять ему 300 долларов на лечение жены, так как никто из его близких денег не дал.

Дала только Урлаева, выделив эту сумму из своей международной премии… Вот так лейтенант «отблагодарил» правозащитницу за ее доброту.

«Мне страшно смотреть видео на Ютубе, я готова перед всеми еще раз извиниться», – признается Елена.

«Публикации на Ютубе – это верх мерзости, – считает независимая журналистка Малохат Эшанкулова. – Я помню, какой была Елена Михайловна после того, как ей сделали эти уколы в Ангрене, ей точно вкололи какие-то сильнодействующие психотропные препараты».

По словам Малохат, даже в каримовские времена правоохранители не опускались до такой низости.

При этом Урлаева собиралась через неделю вылетать в Стокгольм (Швеция), но теперь это вряд ли получится: в Бюро принудительного исполнения предупредили, что ее не выпустят из страны, пока она не вернет Нацбанку все деньги.

В эти дни оказывается давление и на других активистов. У той же Эшанкуловой незаконно отобрали паспорт, из-за чего она не может выехать на семинар в Бишкек.

Сообщается, что восемь активистов «Бирдамлика» из Ферганской долины, которые собирались поехать в Казахстан, чтобы принять участие в курултае народного движения, были заблокированы в своих домах.