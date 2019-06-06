Конференция ОБСЕ в Вене отвела глаза от пикета узбекистанцев

Кризис международных наблюдателей, распространяющих фейки из Узбекистана, стал темой пикета в Вене во время работы конференции ОБСЕ, посвященной борьбе с пытками.

Участники пикета в австрийской столице, организованного 5 июня на площади Minoritenplatz, пришли на акцию в узбекских чапанах (халатах) и тюбетейках.

Группа активистов, возглавляемая известной узбекистанской правозащитницей Мутабар Таджибаевой, хотела привлечь внимание проходившей в Вене конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к падению стандартов работы в Узбекистане многих международных организаций, фондов и поддерживаемых ими СМИ.

Первоначально Таджибаева, бывшая политзаключенная и жертва пыток Узбекистана, хотела принять участие в конференции по близкой ей проблеме, но не была допущена на мероприятие, по официальной версии, в связи с ограниченностью мест.

На конференции правозащитница хотела рассказать о сложившейся проблеме, что многие международные организации, фонды и поддерживаемые ими СМИ, работающие по Узбекистану, стали источниками распространения фейков и пропаганды из страны в угоду интересов сколоченной группы лиц.

Но в итоге Таджибаева приняла участие в пикете, состоявшемся за стенами венской конференции.

Мутабар и группа активистов в 13 часов по местному времени развернули плакаты, в которых подвергли критике работу целого ряда международных организаций и СМИ.

Среди них правозащитные организации: Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Норвежский Хельсинкский комитет, International partnership for human rights (IPHR), «Репортеры без границ» и другие.

А также СМИ: Узбекские службы радио Би-би-си, «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», сайт «Фергана» и другие.

«Международные организации – диктаторы в правозащите, поддерживающие коррупционеров, лжецов, лицемеров, а также ведущие информационную войну против Узбекистана и неугодных активистов гражданского общества», – было написано на одном из плакатов.

На другом звучал призыв к ОБСЕ и ООН начать расследование по фактам разрушения механизмов правозащитной деятельности.

По словам Мутабар, участники конференции наблюдали за их акцией сквозь окна, не решаясь подойти ближе. Но зато интерес к плакатам проявляли простые прохожие.

На протяжении нескольких последних лет международные правозащитные организации, фонды и поддерживаемые ими СМИ в своей работе по Узбекистану показали, что их не интересует правда, если она касается их самих или их партнеров.

Более того, они проявляют все лицемерие, а затем демонстрируют круговую поруку, когда их разоблачают во лжи.

В апреле Ц-1 опубликовал расследование о том, как Human Rights Watch и ряд других международных правозащитников ложно выдали рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта, когда писали о предпринимателе Ильхоме Ибодове, погибшем в 2015 году в СИЗО СНБ РУз Бухарской области.

Human Rights Watch хранит молчание по поводу разоблачения, но Узбекские службы радио Би-би-си, «Голос Америки» и «Свобода» продолжают распространять заявления организации, представляя HRW при этом как эталон правды и морали.

Когда 15 мая суд в Париже во второй раз отклонил иск Надежды Атаевой, президента «Ассоциации права человека в Центральной Азии», о клевете и оскорблении против Мутабар Таджибаевой, то ряд международных организаций в тот же день выступили едином фронтом вместе с проигравшей истицей, сделав заявление о преследовании активистов в Узбекистане.

При этом с помощью иска в суд Атаева пыталась защититься от громкого разоблачения, что в 2010 и 2011 году она выдумала от начала до конца историю о внесудебных казнях в Узбекистане, ложно выдав за свидетеля-патологоанатома школьного учителя из Коканда.

Такие примеры можно продолжить.

Мутабар Таджибаева считает, что международные правозащитные организации обязаны признать распространение фейков об Узбекистане, в ином случае они потеряют всякое уважение и привилегию поучать Ташкент правам человека.

«Мы хотим, чтобы такие организации, как ОБСЕ, пекущиеся об имидже Европы и Запада в мире, обеспечили со своими правозащитниками следование стандартам профессии, иначе они могут потерять весь свой авторитет и нанести непоправимый ущерб глобальной защите прав человека», – говорит Мутабар.