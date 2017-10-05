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    Узбекистан подключился к поискам в Казахстане бухарского подростка

    МИД и Генеральная прокуратура Узбекистана направили коллегам в Казахстане письма о содействии в поисках пропавшего в Атырауской области 15-летнего Асылбека Хамроева.

    Асылбек Хамроев; семейный архив
    Асылбек Хамроев; семейный архив

    Министерство иностранных дел Узбекистана по каналам дипломатической связи направило письмо в Астану с просьбой о помощи в поисках пропавшего как минимум месяц назад в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана Асылбека Хамроева и возвращении его на родину.

    Пытается содействовать и Генеральная прокуратура Узбекистана. Отвечая на запрос от Ц-1, отправленный в виртуальную приемную президента страны, ее представитель сообщил, что ведомство послало письмо казахстанским коллегам.

    Казахстанские правозащитники тоже обеспокоены судьбой мальчика. Коалиция по правам ребенка также направила письмо в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой усилить поиски Асылбека.

    Мать пропавшего подростка Умида Хамроева, уроженка кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области, работавшая в Казахстане кухонной разнорабочей, говорит, что сейчас наблюдает более активную деятельность правоохранительных органов.

    Кроме того, полиция Жылыойского района, расположенная в Кульсары, вернула ей безосновательно конфискованный паспорт гражданина Республики Казахстан.

    Хамроева, из-за безработицы на родине работавшая на протяжении нескольких лет в Казахстане, рассказывала, что в августе была вынуждена съездить в Узбекистан, а сына оставила под присмотром хозяев фермы в селе Бекжал.

    Когда она вернулась 9 сентября, то услышала от брата хозяина фермы Аслана Жолаева, что Асылбек ушел 2 сентября, но волноваться не надо: он «шустрый», наверное, просто загулял, и отговорил женщину срочно обращаться в полицию.

    Правозащитники в Казахстане выразили недоумение по поводу его поведения и спокойствия, когда речь шла об исчезновении ребенка. Они выразили предположение, что подросток был продан в рабство.

    «Где бы он ни был, пусть будет живым и скорее вернется ко мне», – со слезами на глазах говорит Умида Хамроева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Дети и права ребенка, Криминал, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: Асылбек Хамроев исчезновения в Казахстане Казахстан полиция в Казахстане
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