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    • Кыргызстан

    Россия может ужесточить положение мигрантов из-за недавних скандалов

    В России из-за участившихся скандалов вокруг выходцев из Центральной Азии могут ужесточить порядок пребывания трудовых мигрантов. В Госдуме проходит обсуждение соответствующий законопроект.

    Таджикистанцам с опасными инфекциями въезд в Россию запрещен; фото: ritmeurasia.org
    Таджикистанцам с опасными инфекциями въезд в Россию запрещен; фото: ritmeurasia.org

    По словам главы партии Кыргызстана «Замандаш» Жениша Молдокматова, в Государственной думе РФ проходит общественное обсуждение законопроекта, который ограничит число иностранцев, работающих в России, сообщает «Вечерний Бишкек».

    «Если закон примут, то бизнесменов обяжут брать на работу не менее 20% россиян. Это значит, что многие мигранты потеряют работу. А из-за обилия негативных новостей о трудовых мигрантах из Центральной Азии у законопроекта находятся новые сторонники и увеличиваются шансы, что его примут», – считает Молдокматов.

    За последние месяцы в России произошло несколько громких происшествий с участием выходцев из ЦА.

    Так, в ночь на 3 сентября в Москве был найден труп полицейского. В убийстве подозревают Нурлана Муратова, сменившего кыргызстанское гражданство на российское десять лет назад. Еще один уроженец Кыргызстана – Бекжан Сарбишев совершил наезд на пешеходов в Москве. Как минимум один человек погиб, девять получили ранения. Похожий инцидент произошел в июне. Таксист из Кыргызстана уснул за рулем и сбил на тротуаре в Москве несколько человек, в том числе футбольных болельщиков.

    9 августа в Москве члены так называемой «банды ГТА» приговорены к пожизненному сроку за убийство 17 человек. Выходцы из Узбекистана планировали военный переворот на родине.

    Темы: Россия и Центральная Азия, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: Кыргызстан Россия трудовые мигранты Узбекистан
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