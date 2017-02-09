Амири Замон / Визит Путина в Таджикистан: кнут или пряник?

В феврале намечается визит президента России Владимира Путина в Таджикистан. Как страны договорятся о мигрантах, энергетике, военной базе и ЕАЭС?

Ожидаемая перспектива

О предстоящем визите Владимира Путина в Таджикистан 27 января сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки в Душанбе, где он участвовал в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Позже министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода заявил, что в ходе переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов о сотрудничестве между Таджикистаном и крупными субъектами Российской Федерации.

Он также напомнил о сократившемся за последние два года объеме таджикско-российского товарооборота.

В 2016 году товарооборот между странами составил более одного миллиарда долларов, тем не менее Российская Федерация сохранила за собой статус основного торгового партнера Таджикистана.

Инструменты влияния

В рамках визита Шувалова также были достигнуты предварительные договоренности относительно подписания нового пакета соглашений об укреплении правовой и социальной защищенности трудовых мигрантов из Таджикистана.

Российский политик заявил о готовящейся амнистии для выдворенных из России мигрантов, которых за последние годы насчитывается более 120 тысяч человек.

Вопрос миграции в отношениях Душанбе и Москвы давно стал инструментом политического манипулирования Кремля.

Периодически эта тема поднималась в период, когда в Душанбе пытались демонстрировать самостоятельность от Москвы.

Учитывая, что более 40% бюджета республики формируется за счет денежных переводов мигрантов, данный инструмент всегда оказывался эффективным.

Сфера энергетики, аграрно-промышленный комплекс и горнодобывающая отрасль также являются традиционными объектами диалога между Москвой и Душанбе, и также были обсуждены в ходе визита Шувалова в Душанбе.

Каким образом и на каких условиях будут рассмотрены указанные темы – главная интрига встречи Эмомали Рахмона и Владимира Путина.

Безопасность на 30 лет

В ходе предыдущих визитов вопрос региональной безопасности затрагивался косвенно или напрямую.

Главным аргументом в пользу усиления военного присутствия России являлась нестабильная ситуация в Афганистане.

Кульминацией решения вопроса стало продление в 2012 году срока размещения российской военной базы в Таджикистане еще на 30 лет, до 2042 года.

Российская сторона тогда отметила, что Таджикистан не будет взимать даже арендную плату за базу, при том, что личный состав и члены семей российских военных будут обладать дипломатической неприкосновенностью.

Такая беспрецедентная уступка вызывала немало удивлений внутри экспертного сообщества Таджикистана, так как до этого Душанбе настаивал на введении ежегодной арендной платы суммой в 250 млн долларов.

Российские военные выражали негодование, называя эти условия «некрасивой восточной торговлей».

Визит Путина тогда состоялся после известных Хорогских событий, когда республике угрожала реальная внутренняя дестабилизация.

Именно угроза внутренней дестабилизации вынудила душанбинский режим пролонгировать соглашение.

Взамен Россия обязалась ослабить миграционное законодательство для таджикских мигрантов, обеспечить поставку ГСМ в республику по заниженным ценам и перевооружить таджикскую армию на сумму 200 млн долларов.

Новая повестка дня

Предстоящий официальный визит Путина в Душанбе станет третьим по счету официальным визитом и девятым визитом в таджикскую столицу в статусе главы российского государства.

Таджикские СМИ уже сообщали о том, что каждый официальный визит Путина в Душанбе являлся прорывным, особенно с точки зрения геополитических интересов России.

На повестке дня российско-таджикских отношений уже не первый год стоит вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

Политическое руководство Таджикистана не в восторге от такого предложения, поскольку понимает, что ЕАЭС фактически является политическим объединением, и в случае присоединения к нему республика окончательно лишится возможности лавирования, а значит, и значительных финансовых поступлений из различных центров силы.

С другой стороны, участие в союзе с Россией обеспечивает республике большие финансовые поступления, следовательно, и внутреннюю политическую стабильность.

Товарооборот между Таджикистаном и странами учредителями ЕАЭС – Россией, Белоруссией и Казахстаном только за 2015 год составил более 42% от всего внешнеторгового оборота. Россия и Казахстан входят в тройку основных торговых партнеров Таджикистана.

Непреодолимым препятствием для интеграции в ЕАЭС является и налаженная торговля с Китаем. Кроме того, что бюджет страны значительно пополняется за счет таможенных пошлин (в 2015 году это 23% бюджета), основные логистические фирмы, которые осуществляют импорт, принадлежат президентской семье.

Опыт Кыргызстана, фактически лишившегося возможности реэкспорта китайских и турецких товаров, не внушает особого оптимизма для руководства Таджикистана.

Независимость ради инвестиций

Долгие ожидания российских инвестиций вынудили команду Эмомали Рахмона к поискам потенциальных инвесторов.

Наиболее перспективным в этом плане по-прежнему остается Китай. Российские инвестиции ограничиваются гидроэнергетической отраслью и телекоммуникацией.

Учитывая финансово-экономические проблемы России, несложно предсказать, что в ближайшее время она не сможет удовлетворить инвестиционные потребности Душанбе.

Руководство Таджикистана, понимая эту ситуацию, пытается заполнить инвестиционный вакуум саудовскими и катарскими деньгами, но пока процесс находится на уровне договоренностей.

В Душанбе понимают, что чем теснее они будут интегрированы с Россией, тем меньше вероятности привлечь инвестиции от других игроков взамен на определенные политические обязательства.

Поэтому вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС на современном этапе Россия сможет решить только на принудительной основе посредством существующих рычагов влияния.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана