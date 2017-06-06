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    Памирцы и взрыв красок на фестивале в Москве

    На фестивале «Памир – Москва» россияне увидели культуру горной центральноазиатской республики, мастеров и потрясающих музыкантов, которыми оказались мигранты из Таджикистана.

    На фестивале "Памир-Москва" 4 июня 2017 года; фото: открытый источник
    На фестивале «Памир-Москва» 4 июня 2017 года; фото: открытый источник

    «Памир – Москва. Фестиваль культур» – под таким названием в воскресенье, 4 июня, в центре российской столицы в Музее Москвы состоялось культурное мероприятие, ставившее целью познакомить москвичей с культурой и бытом памирских таджиков и преодолеть существующие стереотипы.

    Организаторами фестиваля выступили региональная общественная организация «НУР» совместно с Музеем Москвы, музыкальная группа Аркадия Коц, команда Cinemminars при поддержке Фонда Розы Люксембург.

    Фестиваль культур собрал под своим началом несколько сотен человек – москвичей и гостей столицы, которые с интересом наблюдали за организованными представлениями.

    Стирание границ

    «Именно культура есть тот инструмент, который стирает границы и сближает народы», – с такими словами дал старт мероприятию официальный представитель посольства Республики Таджикистана в России Сарвар Бахти.

    Он выразил уверенность, что проведение подобного рода фестивалей будет способствовать взаимопониманию в повседневной жизни людей, и заявил об официальной поддержке посольством Таджикистана инициаторов и организаторов мероприятия.

    Посетители фестиваля из числа жителей российской столицы, хотя по количеству во многом уступали представителям памирской диаспоры, проявляли огромный интерес к тому, что было представлено их взору.

    В лице обычных мигрантов, которых привычнее всего встречать на улице в оранжевых жилетах или в криминальных хрониках по новостям, как часто это бывает в последнее время, москвичи увидели музыкантов, танцоров, художников, мастеров уникальных ручных изделий, творческих и просто доброжелательных людей. Все это помогло столичным жителям по-новому взглянуть на таджикских мигрантов и иначе воспринимать их.

    На фестивале "Памир-Москва"; открытый источник
    На фестивале «Памир-Москва»; открытый источник

    Преодоление стереотипов

    Один из почетных гостей мероприятия – Борис Кравченко, председатель конфедерации «Труд России» и член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в беседе с Ц-1 отметил важность проведения подобных этнокультурных фестивалей в Москве.

    Он выразил уверенность, что именно таким способом можно помочь мигрантам интегрироваться в культурное пространство Москвы, а москвичам – понять определенные культурные особенности тех или иных народов – гостей столицы.

    «В конечном итоге это должно способствовать социальному и межнациональному миру, а также процветанию всех народов, которые живут в нашей стране», – уверен Кравченко.

    Сближение культур

    Большой интерес у зрителей вызвала презентация совместного альбома ансамбля памирских музыкантов и российской группы Аркадия Коц, где в традиционных фольклорных композициях и их современных версиях были раскрыты события из жизни памирцев в Москве.

    На фестивале "Памир-Москва"; открытый источник
    На фестивале «Памир-Москва»; открытый источник

    Однако еще более интересным номером стала презентация документального фильма «Песни Абдула» от режиссера Анны Моисеенко.

    Фильм посвящен жизни и быту таджикского мигранта с далекого Памира Абдумамада Бекмамадова, который помимо работы исполняет баллады обо всем, что происходит с ним в Москве.

    В течение четырех лет Моисеенко наблюдала за жизнью своего героя и его перевоплощением из мигранта в артиста, затем – в отца и супруга, который не видел свою семью около десяти лет, и смонтировала весь собранный видеосюжет в 68-минутный документальный фильм.

    Характерной особенностью фильма является его объективность по отношению к герою. Автор не предсказывает жизнь Абдумамада, а просто наблюдает за ним со стороны. В картину очень органично вписаны традиционные памирские мелодии с поэтическими текстами.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: "Памир-Москва" мигранты Памир Таджикистан трудовые мигранты
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