RAVON готов завоевать автомобильный рынок Таджикистана

GM Uzbekistan начнет поставки в Таджикистан авто Ravon. Выставочные цены новинок – ниже, чем в России и Казахстане.

Легковые автомобили Ravon производства компании GM Uzbekistan будут продаваться и в Таджикистане. Это одна из договоренностей, достигнутых между бизнесменами двух стран по итогам выставки узбекских товаров, прошедшей 17–20 апреля в Душанбе.

Окончательные цены и модельный ряд, который будет представлен в Таджикистане, пока не объявлены. Судя по стоимости выставочных образцов, цена предполагается от 7100 до 9500 долларов США – в зависимости от модели и комплектации.

На сегодняшний день GM Uzbekistan выпускает четыре модели под маркой Ravon: R2, R4, Nexia R3 и Gentra.

Самые доступные R2 – в Украине

Самый маленький и доступный автомобиль – Ravon R2, самый большой и дорогой – Gentra. Если стартовая цена на Ravon R2 в базовой комплектации в Таджикистане будет 7100 долларов США, то это станет рекордом дешевизны для данной модели.

В Казахстане стоимость малолитражки R2 – от 8560 долларов, в России – от 7775, в Украине – от 7385 (модель R2 2016 года можно купить и за $7000).

По итогам ноября прошлого года этот автомобиль стал самым продаваемым в России в своем классе. В Казахстане R2 позиционируется как «самый доступный новый автомобиль с АКПП».

Базовая комплектация – без кондиционера

В базовых комплектациях Ravon – неплохой набор современных опций: центральный замок с дистанционным управлением, гидроусилитель руля, две подушки безопасности, иммобилайзер (заводская противоугонная система). Нет разве что кондиционера – довольно существенный недостаток для центральноазиатского климата.

Из минусов – характерная для всей продукции GM Uzbekistan «прожорливость»: даже малыш R2 с объемом двигателя 1,2 л потребляет от 8 литров бензина в городском цикле.

Знакомые модели – в новой упаковке

Название модели в переводе с узбекского означает «ровная, чистая дорога» или «легкий путь». Автомобили Ravon выпускают на Асакинском автосборочном заводе c конца 2015 года. Однако модели – не такие уж новинки. Этот бренд – модернизированная упаковка для прежних моделей, созданная в том числе для улучшения экспортных продаж.

Ravon R2 в Узбекистане хорошо знаком как Chevrolet Spark; Ravon Nexia R3 – это обновленный Chevrolet Aveo; Ravon R4 мало чем отличается от Chevrolet Cobalt.

Судя по объявлениям на сайте http://mashina.tj, в Таджикистане по цене нового Ravon можно купить видавший виды BMW или Lexus (13–15-летний, с пробегом 150–200 тысяч км), либо 7–8-летнюю Toyota, а также Volkswagen. Трех-четырехлетние российские ВАЗ Priora предлагают за 4,5–6 тысяч долларов.