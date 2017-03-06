Таджикистан не принимают в Евразийский экономический союз

Власти Таджикистана лоббировали вступление страны в ЕАЭС во время визита Владимира Путина в Душанбе, но Россия не готова к приему таджикских мигрантов.

Источник Ц-1, близкий к правительству Таджикистана, рассказал, что одной из главных целей таджикской стороны во время визита президента России Владимира Путина в Душанбе 27–28 февраля был вопрос о вступлении страны в ЕАЭС.

Таджикские власти, обговаривая вопрос о вступлении в союз, пожелали, чтобы таджикским мигрантам были предоставлены льготы, которые во время пребывания на территории РФ имеют граждане других стран – членов ЕАЭС, однако получили отрицательный ответ, говорит он.

Россия отложила вопрос о вступлении Таджикистана в ЕАЭС, для нее сейчас главным приоритетом является вопрос о безопасности в Центральной Азии, рассказывает далее источник.

Свободное хождение рабочей силы

Основой соглашения стран – членов ЕАЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, является свободное хождение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Таджикистан, являясь вторым после Узбекистана поставщиком рабочей силы в Россию, чьи денежные переводы на родину составляют треть ВВП страны (в прошлом году в Таджикистан из России были переведены 1,9 млрд долларов США), крайне заинтересован в облегчении режима пребывания своих граждан на российской территории.

По официальным данным, число трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию составляет 870 тысяч человек. По неофициальным – их реальное число может доходить до 2 млн человек.

Что обещала российская сторона во время визита Путина в Душанбе – это объявить амнистию для некоторых таджикских граждан, выдворенных из России за совершение таких незначительных правонарушений, как нарушение режима пребывания в стране. Речь идет почти о 200 тысячах таджикистанцев, депортированных из России по тем или иным причинам.

Таджикистанцы покупают патент

Не являясь гражданами стран – членов ЕАЭС, таджикистанцы с 2015 года, согласно законодательству России, должны работать на основании патента, который стоит от двух до четырех тысяч рублей (от 34 до 68 долларов США) в зависимости от места работы.

По официальным данным, только бюджет Москвы за счет патентов трудовых мигрантов за шесть месяцев 2015 года получил 3,5 млрд рублей, основная доля которых приходится на граждан Таджикистана.

Возможно, для России выгоднее получать доход от патентов и налогов 870 тысяч таджикских мигрантов, нежели легализовать их уже в количестве более 2 млн человек.

К тому же на фоне экономического кризиса, который переживает Россия, легализация таджикских трудовых мигрантов может вызвать недовольство собственных граждан.

По словам доктора юридических наук из Душанбе Шокирджона Хакимова, вопрос о вступлении Таджикистана в ЕАЭС отнюдь не простой. Тут много «за» и «против», и никто не может сказать наверняка, в какую сторону перевесят весы.

Выгодно и не невыгодно обеим странам

По его мнению, Россия должна быть заинтересована во вступлении Таджикистана в союз, и, напротив, аргументы против этого должны были найтись у Душанбе.

Россия как ведущая страна ЕАЭС, безусловно, заинтересована в расширении этой региональной организации как по политическим мотивам, так и по экономическим соображениям, однако последние годы она последовательно теряет свое влияние как в Центрально-Азиатском регионе, так и в Таджикистане, говорит Хакимов.

Поэтому, по его мнению, Таджикистан сам под влиянием внешних факторов мог заявить, что пока не готов ратифицировать учредительные документы ЕАЭС.

Кроме того, Таджикистан может не вступать в ЕАЭС по требованию международных финансово-кредитных организаций, находящихся под контролем западных стран, а также Китая, так как сильно зависит от их финансирования.

Кроме того, по мнению эксперта, существует и внутренний фактор, который мог сыграть свою роль. Определенные круги в стране, контролирующие экспорт и импорт, были бы не заинтересованы в открытости, какой от них могли потребовать.

Тем не менее эксперт не может не видеть, что Россия тоже имеет причины спустить на тормозах вопрос о вступлении Таджикистана в ЕАЭС.

«По существу России невыгодно терять таджикских трудовых мигрантов, поскольку кроме дохода от патентов наши граждане являются источником других доходов: дешевая рабочая сила, арендаторы жилых помещений, источник незаконного обогащения для правоохранительных органов.

К тому же, к сожалению, общественное мнение в России также не в пользу наших сограждан, а ксенофобия, псевдопатриотизм и шовинизм приобретают уродливый характер, особенно под влиянием средств массовой информации», – говорит доктор юридических наук Хакимов.