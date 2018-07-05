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    В Душанбе в теле младенца найдено десять игл

    Врачи Национального медицинского центра в Душанбе нашли в теле младенца десять игл. Специалисты говорят, что ребенок не мог это сделать сам.

    Иллюстративное фото; фото:mku.uz
    Иллюстративное фото; фото:mku.uz

    Мать девятимесячного Мудассира Каримова обратилась за медицинской помощью 28 июня, сразу после того, как заметила и извлекла иглу из десны малыша. До этого он не жаловался на боли.

    Рентген показал наличие игл в голове, на шее, в области носа, в грудной клетке и других частях тела. Некоторые из них находятся глубоко под кожей, поэтому медики извлекли только шесть игл из десяти.

    Врачи утверждают, что ребенок не мог проглотить иглы, иначе бы они застряли в желудочно-кишечном тракте. Мать малыша воспитывает его одна, отец находится на заработках за границей, пишет Sputnik Таджикистан.

    В начале года подобный случай произошел с годовалым Азизбеком Абдумажидовым из Ферганской области РУз. В его теле врачи обнаружили 16 стальных игл, большинство из которых извлекли. Мальчик пошел на поправку, сейчас его жизни ничто не угрожает. Каким образом металлические элементы попали в его организм, до сих пор неизвестно.

    Темы: Дети в Центральной Азии, Здравоохранение, Таджикистан
    Теги: Душанбе иглы ребенок Таджикистан
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