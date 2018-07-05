В Душанбе в теле младенца найдено десять игл

Врачи Национального медицинского центра в Душанбе нашли в теле младенца десять игл. Специалисты говорят, что ребенок не мог это сделать сам.

Мать девятимесячного Мудассира Каримова обратилась за медицинской помощью 28 июня, сразу после того, как заметила и извлекла иглу из десны малыша. До этого он не жаловался на боли.

Рентген показал наличие игл в голове, на шее, в области носа, в грудной клетке и других частях тела. Некоторые из них находятся глубоко под кожей, поэтому медики извлекли только шесть игл из десяти.

Врачи утверждают, что ребенок не мог проглотить иглы, иначе бы они застряли в желудочно-кишечном тракте. Мать малыша воспитывает его одна, отец находится на заработках за границей, пишет Sputnik Таджикистан.

В начале года подобный случай произошел с годовалым Азизбеком Абдумажидовым из Ферганской области РУз. В его теле врачи обнаружили 16 стальных игл, большинство из которых извлекли. Мальчик пошел на поправку, сейчас его жизни ничто не угрожает. Каким образом металлические элементы попали в его организм, до сих пор неизвестно.