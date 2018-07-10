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    В Таджикистане женщина пожаловалась на унижение при допросе

    В Таджикистане 33-летняя Кибриё Юлдошева обвинила сотрудников отдела милиции Спитаменского района Согдийской области в том, что во время допроса они заставили ее раздеться догола.

    Кибриё Юлдошева; фото: Ozodi
    Кибриё Юлдошева; фото: Ozodi

    Как пишет «Озоди», хозяйку кафе «Дунё» Кибриё Юлдошеву задержали в мае по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Допрос производили трое сотрудников милиции.

    «Под предлогом того, что я могла спрятать под одеждой звукозаписывающее устройство, они заставили меня раздеться догола. Мне даже пришлось снимать носки», – сказала Кибриё.

    По словам Юлдошевой, в таком виде ее продержали несколько часов, задавая вопросы.

    После того, как ее отпустили, женщина пожаловалась на действия милиционеров в Генпрокуратуру РТ. В отделе милиции, где проходил допрос, опровергают ее слова.

    Похожий случай ранее произошел в Каттакургане Самаркандской области РУз, где оперативник Санат Умаров 3 июня заставил раздеться догола двух женщин-подозреваемых, записывая происходящее на камеру. Позже это видео попало в социальные сети, вызвав шквал критики в адрес органов внутренних дел Узбекистана. Умарова уволили и взяли под стражу, а над соблюдением прав женщин обещали серьезно поработать.

    Темы: Права женщин, Правосудие в Таджикистане, Таджикистан
    Теги: милиция права женщин Таджикистан
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