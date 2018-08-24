Новый премьер Пакистана не заинтересован в покупке газа из ЦА

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предпочел газопроводу из Туркменистана иранский энергетический проект.

Избранный на прошлой неделе на пост главы правительства Пакистана Имран Хан заявил о планах по возобновлению строительства газопровода Иран – Пакистан.

Как пишет «Хроника Туркменистана» со ссылкой на иранские СМИ, Исламабад может отказаться от проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), идею которого агрессивно продвигают США.

Иран построил часть газопровода до границы с Пакистаном и заявил о готовности поставок газа, если Исламабад подготовит инфраструктуру на своей территории.

Ранее Ц-1 писал, что Ашхабад за последние годы растерял основных покупателей туркменских энергоресурсов и ввязался в газовый спор с Ираном. Узбекистан также рассматривал ТАПИ для выхода на энергетические рынки Афганистана, Пакистана и Индии.