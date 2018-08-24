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    • Туркменистан

    Новый премьер Пакистана не заинтересован в покупке газа из ЦА

    Премьер-министр Пакистана Имран Хан предпочел газопроводу из Туркменистана иранский энергетический проект.

    Иллюстративное фото
    Иллюстративное фото

    Избранный на прошлой неделе на пост главы правительства Пакистана Имран Хан заявил о планах по возобновлению строительства газопровода Иран – Пакистан.

    Как пишет «Хроника Туркменистана» со ссылкой на иранские СМИ, Исламабад может отказаться от проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), идею которого агрессивно продвигают США.

    Иран построил часть газопровода до границы с Пакистаном и заявил о готовности поставок газа, если Исламабад подготовит инфраструктуру на своей территории.

    Ранее Ц-1 писал, что Ашхабад за последние годы растерял основных покупателей туркменских энергоресурсов и ввязался в газовый спор с Ираном. Узбекистан также рассматривал ТАПИ для выхода на энергетические рынки Афганистана, Пакистана и Индии.

    Темы: Нефть и газ, Туркменистан, Экономика Узбекистана
    Теги: газ Иран Пакистан ТАПИ Туркменистан
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