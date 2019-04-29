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    Хоким Ташкента и предприниматель-строитель встречаются снова

    Сегодня в Ташкенте состоится вторая встреча хокима Джахонгира Артыкходжаева и предпринимателя Мухаммадбабура Ходжаева, на которой, возможно, решится судьба домов, где проживают 600 человек.

    Джахонгир Артыкходжаев и Мухаммадбабур Ходжаев после встречи 27 апреля; фото представлено Ц-1
    Джахонгир Артыкходжаев и Мухаммадбабур Ходжаев после встречи 27 апреля; фото представлено Ц-1

    В Ташкенте 29 апреля пройдет встреча столичного хокима Джахонгира Артыкходжаева и застройщика Мухаммадбабура Ходжаева. Это событие стало возможным благодаря огласке истории Ходжаева в СМИ и участия в ней гражданских активистов страны.

    Предполагается, что в ходе беседы стороны затронут вопросы сноса объектов, построенных на средства Ходжаева в 2017–2018 годах, которые Ташкентский хокимият в судебном порядке пытается признать не соответствующими градостроительным нормам.

    Речь идет о жилых домах, расположенных по адресу: Риштон, 19в и 114а, Авайхон, 54, а также о торговом комплексе на улице Дурмон йули, 20а.

    По завершении беседы также должна проясниться судьба уже проживающих здесь шестисот человек, которые могут лишиться крыши над головой.

    Примирились в субботу

    Это будет уже вторая встреча между предпринимателем и мэром столицы. Впервые после долгих взаимных упреков в СМИ они встретились тет-а-тет в субботу, 27 апреля, в хокимияте города Ташкента.

    Как рассказал предприниматель в интервью Ц-1, приглашение встретиться лицом к лицу прозвучало 19 апреля. В тот день на телефон Ходжаева поступил звонок из администрации хокима.

    По словам бизнесмена, встреча носила примирительный характер.

    «Артыкходжаев показал себя довольно порядочным человеком. Указал на некоторые мои ошибки. С чем-то я согласился, с чем-то – нет. Но он показался мне искренне болеющим за будущее страны и готовым к конструктивному диалогу», – сказал бизнесмен.

    Что случилось

    Ц-1 писал, что конфликт между сторонами стал назревать еще в прошлом году. Тогда по указанию премьер-министра РУз Абдуллы Арипова в Ташкенте было снесено недостроенное сооружение Мухаммадбабура Ходжаева.

    А когда предприниматель отказался переписать на подставное имя здание, построенное им для милиции на улице Авайхон в Ташкенте, то оказались под угрозой сноса упомянутые выше жилые дома.

    После нескольких неудачных попыток решить вопрос в правовом русле, бизнесмен обратился в СМИ.

    В ответ на это городской хокимият обвинил Ходжаева в «развязывании информационной войны» и сам начал готовить телевизионные сюжеты и публикации, направленные против бизнесмена, с участием подставных лиц.

    А 7 апреля в адрес Мухаммадбабура прозвучали угрозы. Две черные тонированные машины без номеров подрезали автомобиль бизнесмена на участке дороги, где нет камер видеонаблюдения, а вышедшие из них мужчины спортивного телосложения порекомендовали ему молчать.

    Активисты за диалог

    К делу подключились правозащитники, инициировавшие встречу между предпринимателем и хокимом, которая прошла 15 апреля.

    Однако Артыкходжаев ее пропустил, объяснив это неправильным оформлением приглашения и несерьезностью подхода к организации диалога.

    Однако впоследствии глава Ташкентской администрации сам выступил инициатором новой встречи.

    После первого разговора с хокимом столицы Ходжаев изменил свое мнение относительно угроз. Теперь предприниматель уверен, что администрация хокима к этому не имеет никакого отношения.

    «Я спросил его, причастен ли он к этому? Он сказал, что против подобных мер. Из разговора я понял, что это дело рук его политических конкурентов, которые таким образом настраивали меня против него. Я поддался этим провокациям», – говорит Мухаммадбабур.

    В ходе личной беседы предприниматель принес хокиму свои извинения, а Артыкходжаев выразил готовность поддержать не только его, но и всех честных предпринимателей в столице.

    Источник:Ц-1
    Темы: Делать бизнес в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: инвестиции в Узбекистане строительство в Узбекистане
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