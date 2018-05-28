HRW не комментирует депортацию из Ташкента Мухиддина Курбанова

Эксперты Human Rights Watch Стив Свердлов и Хью Уильямсон не нашли возможности ответить Ц-1 на вопросы о депортации из Ташкента в Швецию политбеженца Мухиддина Курбанова.

Стив Свердлов, представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по Узбекистану, на запрос Ц-1 по поводу депортации 23 мая из Ташкента в Швецию политбеженца Мухиддина Курбанова, пытавшегося вернуться на родину, ответил, что не может дать комментарий, так как находится в отпуске.

Вопросы издания он перенаправил своему начальнику – директору программ HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсону, но тот оставил вопросы журналиста без единого ответа.

Реакция представителей HRW Свердлова и Уильямсона была ожидаемой. Как выяснилось ранее, они не терпят критики со стороны журналистов, а также избегают ответов на прямые вопросы, подобно властям Узбекистана при режиме Ислама Каримова.

У обоих правозащитников были сложности, когда Ц-1 разоблачил псевдоправозащитную деятельность их партнера – президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

Ни Свердлов, ни Уильямсон не смогли осудить фабрикацию Атаевой в 2010 году свидетельских показаний об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, когда за жертву событий и свидетеля пыток и внесудебных казней якобы патологоанатома из Андижана был выдан учитель французского из Коканда Умиджон Абдуназаров.

Благодаря этому докладу и рекомендации Атаевой Абдуназаров получил убежище во Франции.

Презентация фильма Атаевой с участием лжепатологоанатома состоялась в Европарламенте в 2010 году, в ней принимали участие и представители Human Rights Watch.

На вопрос Ц-1: «Приемлете ли вы ложь в борьбе с диктатурой» – Хью Уильямсон ответил грубо, с нетерпением: «Это ваш последний вопрос?», пытаясь прервать интервью. А на вопрос: «Можете ли осудить фейковую историю о патологоанатоме?» – ответил: «Без комментариев».

Однако Уильямсон успел высказать претензии по поводу того, что Ц-1 опубликовал критику в адрес HRW ныне покойной правозащитницы Василы Иноятовой, руководителя «Эзгулика», говорившей, что иностранная организация прервала с ней связи и игнорировала вопиющие нарушения прав человека в Узбекистане.

В настоящее время HRW продолжает сотрудничать с Атаевой. Ее фамилия всегда соседствует с инициативами, которые продвигает международная правозащитная организация.

Атаева подписала вместе с HRW петицию к властям США, когда в середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направился с официальным визитом в Вашингтон.

HRW первой среди иностранных правозащитных организаций осенью 2017 года получила право на возвращение в Узбекистан. А недавно ее представитель Стив Свердлов был также аккредитован для работы в стране.

Мухиддин Курбанов, 58-летний правозащитник, фермер и один из активистов партии «Бирлик», проживающий в изгнании в Швеции с 2006 года, 23 мая не был допущен в Узбекистан.

В Ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова его посадили на тот же самолет, на котором он прилетел. А в паспорте поставили отметку, что еще в 2015 году по указу первого президента Ислама Каримова он был лишен гражданства РУз.

По словам Курбанова, лишение узбекистанского гражданства стало для него неприятной новостью. Мухиддин особенно удивился этому, так как, по его словам, он готовился к возвращению на родину и получил консультацию у узбекистанских дипломатов в посольстве РУз в Германии.