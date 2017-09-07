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    Human Rights Watch в Ташкенте дистанцировалась от «патологоанатома» Атаевой

    Делегация Human Rights Watch попала в неловкое положение в Ташкенте, когда прозвучал вопрос о честности их докладов на фоне фабрикации андижанских свидетельств Надеждой Атаевой.

    Представители HRW впервые за семь лет в Узбекистане; фото: Ц-1
    Представители HRW впервые за семь лет в Узбекистане; фото: Ц-1

    Директор правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон и руководитель ее Центрально-Азиатского отделения Стив Свердлов оказались в затруднительном положении во время участия 5 сентября на конференции «Негосударственные организации и стратегия развития» в Ташкенте.

    Перед аудиторией, в своем большинстве состоявшей из подконтрольных государству организаций, представителям Human Rights Watch был задан вопрос, касавшийся недавнего разоблачения Ц-1 президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, сфабриковавшей свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года.

    За жертву и свидетеля под личиной «патологоанатома» был выдан не имевший никакого отношения к событию учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров.

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    Руководитель Комитета защиты прав личности в Узбекистане Марат Захидов заявил перед всей аудиторией, что проект Атаевой, состоявший от начала до конца из лжи о «патологоанатоме», рекомендовал донорам представитель HRW Свердлов, а затем спросил: «Таким образом, можно ли верить в объективность отчетов HRW, посвященных Андижанским событиям?»

    Вопрос Захидова ввел представителей авторитетной организации в замешательство, они долго шептались между собой, прежде чем ответить.

    В итоге Хью Уильямсон сказал, что Human Rights Watch «в своем докладе использовала свои источники, а также руководствуется своими методами и принципами при сборе информации», таким образом, дистанцировавшись от доклада Атаевой.

    Стив Свердлов, на протяжении многих лет тесно сотрудничавший с Атаевой и всегда встававший на ее сторону, когда слышал критику в ее адрес от активистов Узбекистана, в том числе о фабрикации показаний об Андижанских событиях, отвечать на заданный вопрос не стал.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Но, выступая перед аудиторией, он  говорил, что его организация будет нести пользу Узбекистану в новой фазе его развития, оставаясь «независимым голосом, иногда критическим, иногда не совсем приятным, но голосом, который всегда будет помогать собирать достоверную информацию и делать рекомендации в связи с обязательствами, взятыми на себя узбекским правительством в области прав человека».

    На конференции с участием HRW в Ташкенте присутствовал известный правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнабутдинов, который после Андижанской бойни был арестован и осужден, его фото с гильзами от пуль правительственных войск Узбекистана, расстрелявших толпу протестующих андижанцев, обошло весь мир.

    Он признался Ц-1, что возмущен подлогом Надежды Атаевой и тем, что оказался поневоле использован ею.

    «Меня попросили сделать фотографии в больницах города Андижана. Я сделал фото, но мне сказали, что они будут использованы в других целях. Позже я узнал, что они использовались в проекте с ложным «патологоанатомом» Умиджоном Абдуназаровым», – сказал Зайнабутдинов.

    Возвращение в Узбекистан авторитетной правозащитной организации HRW – это не только большое событие для страны, его правозащитного движения, а знак перемен, происходящих в республике в связи с приходом к власти президента Шавката Мирзиёева.

    Деятельность HRW в Узбекистане была приостановлена решением Верховного суда страны в 2011 году, а до этого годами ее эксперты не могли получить аккредитацию для работы.

    Делегация HRW находится в Узбекистане со 2-го сентября, ее визит продлится до конца недели. Он включает официальные встречи и неформальные с представителями гражданского общества. О том, когда организация откроет офис в стране и будет иметь там постояного представителя, пока ничего неизвестно.

    Источник:Ц-1
    Темы: human rights in Uzbekistan, Human Rights Watch, Nadejda Atayaeva, Права человека в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: Human Rights Watch Steve Swerdlow права человека в Узбекистане Узбекистан
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