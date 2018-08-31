Правозащитник Агзам Тургунов оштрафован за съемку митинга

Ташкентского правозащитника Агзама Тургунова за съемку митинга около здания Верховного суда РУз, прошедшего 29 августа, оштрафовали на одну минимальную зарплату.

Глава незарегистрированного общества «Мазлум» («Угнетенный») 30 августа был оштрафован Шайхантахурским межрайонным судом по административным делам по статье 194 Административного кодекса РУз («Невыполнение законных требований милиции»).

«Судья долго извинялся, но все же объявил, что я отказался сесть в милицейскую машину, и он вынужден присудить мне штраф в одну минимальную зарплату (184,3 тысячи сумов, или 24 доллара США). Я не согласен с этим несправедливым решением и буду подавать апелляцию», – говорит 65-летний правозащитник корреспонденту Ц-1.

Тургунов возмущен, что оперативника Рустама Мурадова, который его задерживал, даже не вызвали в суд дать показания.

Активист рассказал Ц-1, что 29 августа случайно оказался на митинге: он пытался попасть на прием к председателю Верховного суда, чтобы выяснить, почему не приходят ответы на его многочисленные жалобы.

Рядом со зданием Верховного суда Тургунов увидел собрание – около сотни людей протестовали против беспредела судей и прокуроров, а также требовали освободить изобретателя Рахиму Очилову и предпринимателя Жахонгира Умарова. Акцию протеста пытались разогнать сотрудники правоохранительных органов.

«Я начал снимать, когда правоохранители стали толкать женщин и рвать их плакаты. Они требовали разойтись и угрожали, что все попадут в тюрьму», – говорит Тургунов.

Правозащитник попытался пройти в приемную председателя Верховного суда, но за ним прибежали четыре оперативника, скрутили руки и отобрали телефон. Задержанного активиста затолкали в машину и отвезли в Шайхантахурское РОВД, где он провел более трех часов.

Агзам Тургунов неоднократно выступал общественным защитником в судебных делах, связанных с нарушением прав и свобод.

В октябре 2008 года против Тургунова было сфабриковано дело о вымогательстве, и он был приговорен судом к десяти годам тюремного заключения. На свободу правозащитник вышел в октябре 2017-го.

В настоящее время Агзам занимается восстановлением правозащитной организации «Мазлум».