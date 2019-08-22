Избитый наманганский преподаватель все еще надеется на президента…

Сирожиддина Ашурова избили больше семи лет назад студенты за плохие оценки – восстановить справедливость не помогли ни органы правопорядка, ни 50 обращений к президенту.

Десятки письменных и второе видеообращение к президенту Узбекистана бывшего преподавателя Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ) Сирожиддина Ашурова, избитого в 2012 году своими студентами, пока не приносит никаких результатов.

Просьба Ашурова о содействии в установлении справедливости еще в июле появилась на сайте интернет-издания Hook.report.

На протяжении семи с половиной лет ныне уже пенсионер Ашуров (он был уволен из института летом 2012-го на основании того, что якобы не прошел переаттестацию) тщетно пытается добиться наказания для молодых людей, избивших его в 2012 году.

Экс-преподаватель вновь напоминает, что имена всех напавших на него известны. Это была группа его студентов, которым за неуспеваемость он не поставил зачет по политологии.

Именно за это вечером 17 февраля 2012 года молодчики напали на него, избили, проломив голову, и скрылись с его личными вещами.

Ц-1 уже рассказывал, что первое видеообращение к президенту появилось в Сети в июле прошлого года. Потерпевший изложил детали случившегося, рассказал о бездействии правоохранителей и попросил содействия в решении вопроса.

Он назвал имена избивавших его в течение нескольких минут молодых людей. Это были Бабур Эгамбердыев, Акмал Умурзаков, Гулом Султанов (сын на тот момент замхокима Наманганской области Азама Султанова). Им помогали Шерзод Усманов и Фарход Назаров.

После этого видеообращения, казалось, дело сдвинулось с мертвой точки: местная прокуратура возобновила уже закрытое дело о групповом избиении и вызвала пострадавшего для дачи показаний.

Однако, рассказывал он в интервью Ц-1, следователи были очень раздражены этим фактом.

«Меня продержали в прокуратуре до глубокой ночи: проводили допрос. Следователи игнорировали мои доводы, задавали провокационные вопросы, пытались поймать на нестыковках моих показаний. Такое ощущение, что им не только все равно, напротив, они всячески хотят закрыть дело за неимением фактов», – говорил он тогда.

Одновременно с этим Ашуров начал получать угрозы по телефону, а на улице в его адрес неизвестные лица стали выкрикивать оскорбительные слова.

Более того, в феврале 2019 года следователь прокуратуры устроил встречу Ашурова с врачами местной психиатрической больницы, которые составили заключение о невменяемости и недееспособности 68-летнего экс-преподавателя.

Первое время после этого он с осторожностью выходил на улицу, опасаясь, что в любой момент его могут упечь в психушку.

Сирожиддин Ашуров по-прежнему уверен, что прокуратура намеренно тормозит расследование, так как в его избиении участвовал сын высокопоставленного чиновника, имеющего тесные связи с правоохранительными органами.

Речь идет об Азаме Султанове, хокиме Папского района – одного из самых крупных в области. На момент совершения нападения его сыном Гуломом Султановым со товарищи он являлся заместителем хокима Наманганской области и курировал работу правоохранительных органов.

Несмотря на это, пенсионер продолжает борьбу и надеется, что второе видеообращение к президенту поможет наконец-то восстановить справедливость.