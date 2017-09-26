В Ташкенте начинается суд по делу избитого до смерти студента

Сегодня суд Мирабадского района Ташкента начинает слушания по делу Джасура Ибрагимова, студента медколледжа, избитого до смерти группой однокурсников.

Судебные слушания назначены на 14.20. Единственным обвиняемым по делу остается однокурсник погибшего – 18-летний Ислом Туляганов, студент медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте.

Ему инкриминируется совершение преступления по признакам пункта «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего»), предусматривающее лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

По словам Лолы Исмаиловой – адвоката семьи Джасура Ибрагимова судебное разбирательство будет открытым.

«Любое судебное дело должно быть открытым, чтобы любой мог зайти в здание суда. Об этом говорил президент Шавкат Мирзиёев (в речи о реформе судебной системе), – говорит адвокат. – Скрывать здесь нечего, резонансное дело должно пройти при максимальной информационной поддержке».

Ранее Исмаилова заявляла, что пострадавшая сторона будет настаивать на осуждении родителей Ислома Туляганова за ненадлежащее воспитание.

Джасур Ибрагимов скончался 1 июня от травм, нанесенных в ходе драки, случившейся 3 мая.

По словам матери Джасура Нилюфар Алиевой, во время нахождения ее сына в больнице, где он перенес пять безуспешных операций, он рассказал, что его избивала группа ребят, назвал всех по именам.

Находясь у больничной койки сына и видя равнодушие милиции и работников колледжа к случившемуся, Алиева написала эмоциональное письмо матери к президенту Узбекистана, вызвавшее большой резонанс. А когда парень умер, то 4 июня сотни людей в Ташкенте вышли на митинг.

В итоге дело под свой контроль взяли генеральный прокурор и президент страны.

Вскоре после этого было решено поэтапно закрыть колледж Боровского и вернуться к 11-летнему школьному обучению.