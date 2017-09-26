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    • Узбекистан

    В Ташкенте начинается суд по делу избитого до смерти студента

    Сегодня суд Мирабадского района Ташкента начинает слушания по делу Джасура Ибрагимова, студента медколледжа, избитого до смерти группой однокурсников.

    Джасур Ибрагимов умер 1 июня после избиения однокурсниками; семейный архив
    Джасур Ибрагимов умер 1 июня после избиения однокурсниками; семейный архив

    Судебные слушания назначены на 14.20. Единственным обвиняемым по делу остается однокурсник погибшего – 18-летний Ислом Туляганов, студент медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте.

    Ему инкриминируется совершение преступления по признакам пункта «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего»), предусматривающее лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

    По словам Лолы Исмаиловой – адвоката семьи Джасура Ибрагимова судебное разбирательство будет открытым.

    «Любое судебное дело должно быть открытым, чтобы любой мог зайти в здание суда. Об этом говорил президент Шавкат Мирзиёев (в речи о реформе судебной системе), – говорит адвокат. – Скрывать здесь нечего, резонансное дело должно пройти при максимальной информационной поддержке».

    Ранее Исмаилова заявляла, что пострадавшая сторона будет настаивать на осуждении родителей Ислома Туляганова за ненадлежащее воспитание.

    Джасур Ибрагимов скончался 1 июня от травм, нанесенных в ходе драки, случившейся 3 мая.

    По словам матери Джасура Нилюфар Алиевой, во время нахождения ее сына в больнице, где он перенес пять безуспешных операций, он рассказал, что его избивала группа ребят, назвал всех по именам.

    Находясь у больничной койки сына и видя равнодушие милиции и работников колледжа к случившемуся, Алиева написала эмоциональное письмо матери к президенту Узбекистана, вызвавшее большой резонанс. А когда парень умер, то 4 июня сотни людей в Ташкенте вышли на митинг.

    В итоге дело под свой контроль взяли генеральный прокурор и президент страны.

    Вскоре после этого было решено поэтапно закрыть колледж Боровского и вернуться к 11-летнему школьному обучению.

    Источник:Ц-1
    Темы: Джасурбек Ибрагимов, Образование в Узбекистане
    Теги: Джасур Ибрагимов медколледж имени Боровского образование в Узбекистане Ташкент
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