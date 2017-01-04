Лучшие истории Ц-1 в 2016 году

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступившим 2017 годом! Пусть сбудутся ваши мечты и оправдаются ожидания!

Мы подготовили подборку самых популярных наших материалов за 2016 год, которые вы могли пропустить – для неспешного чтения в праздничные дни.

Зироатхон Хошимова и другие члены президентской семьи

Узбекистанцы начали активно интересоваться семьей Шавката Мирзиёева, как только он принял на себя бразды правления Узбекистаном в сентябре, став врио президента.

Первый семейный снимок семьи Мирзиёевых был обнародован 4 декабря, во время голосования тогда еще кандидата в президенты на выборах. Об этом речь – в статье «Поглядите на новую первую семью Узбекистана»

Фото Шавката Мирзиёева с семьей «олицетворяет смену целой эпохи, представителем которой был Ислам Каримов и корни которой уходят во времена Сталина», писала главред Ц-1 Галима Бухарбаева в статье «Почему фото Мирзиёева с семьей и малышом-сыном так важно».

Информация о первой леди Узбекистана просочилась в СМИ еще до выборов. Мы тоже попытались выяснить: «Жена Шавката Мирзиёева Зироатхон Хошимова – кто она?»

Как ИГИЛ пришел в кыргызскую семью

Двое дочерей, а затем и жена жителя города Кара-Балты Чуйской области Кыргызстана, сбежали в Сирию. Отец и муж остался сам – растит младших детей.

Подробности – в истории «Война в Сирии расколола семью в Кыргызстане».

Что случилось с Гульнарой Каримовой?

Увы, ответ на этот вопрос до сих пор не известен, но мы попытались его найти в начале ноября и привлекли к этой теме медиа всего мира.

Информация, которая содержится в статье «Гульнара Каримова убита – утверждает источник из СНБ Узбекистана», была опровергнута сыном старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Но самого убедительного опровержения – появления Гульнары на публике живой – до сих пор не последовало.

Малая родина президента Узбекистана

В нашем фоторепортаже можно посмотреть, как выглядит поселок Заамин в Джизакской области, где родился новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Чтобы узнать больше о жизни поселка, читайте репортажи «Как Шавкат Мирзиёев благоустроил родной Заамин».

Улицы Заамина безлюдны, увидеть его жителей, их эмоции и лица, можно было 5 декабря, в день, когда Шавкат Мирзиёев был объявлен президентом Узбекистана. Об этом — в статье «На родине Шавката Мирзиёева ликовали радуясь его победе».

Загадочная смерть казахстанца в Украине

История об алматинце Талгате Байдаулетове, который воевал в Луганской области Украины и погиб при загадочных обстоятельствах, стала одной из самых обсуждаемых казахстанскими читателями Ц-1.

В материалах «Загадочная смерть казахстанца в Луганске» и «Казаха-добровольца казнили в Луганске?» мы попытались разобраться в том, что случилось с Байдаулетовым.

Почему конфискуют дома у ташкентцев

Столица Узбекистана полнится слухами о том, что у жителей столицы Узбекистана отнимают жилье – якобы за то, что в них содержат притоны.

Ц-1 в статье «У ташкентцев конфискуют дома для чиновников» рассказывает одну из таких историй и пытается разобраться, что происходит на самом деле.