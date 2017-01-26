В Душанбе приостановлен снос некоторых исторических зданий

Мэрия таджикской столицы отложила снос четырехэтажных домов, расположенных вдоль центрального проспекта Рудаки из-за отсутствия средств.

В ближайшие два года владельцы домов на проспекте Рудаки в Душанбе могут не волноваться по поводу сноса их домов и располагающихся в них торговых и иных точек.

Как рассказывают продавцы магазинов, они получили информацию от председателя района Исмоили Сомони Сами Шарифа Хамида, что ближайшие два года их дома сноситься не будут.

«Он сказал, что у города пока нет денег на переселение или выплаты компенсации жильцам», – делятся торговцы.

«Пока у мэрии хватает денег на снос здания Министерства сельского хозяйства и городской администрации», – рассказывает далее один из участников встречи.

Но власти потребовали от торговцев привести в порядок фасады домов, установить хорошее освещение, ссылаясь при этом на распоряжение нового мэра (в январе им стал сын президента Таджикистана – 29-летний Рустами Эмомали).

Стереть историю

Власти Таджикистана уже давно прицеливались к кардинальному изменению облика столицы, а точнее – ее центральных улиц, где расположены здания и строения, имеющие историческую, архитектурную и культурную ценность.

С назначением же Эмомали они приступили к осуществлению задуманного. В середине января мэрия объявила о Генеральном плане реконструкции города, согласно которому он будет расширен на 9,5 га за счет перестройки и слома центральных районов.

При этом руководителей страны и города мало волнует реакция душанбинцев, большинство из которых категорически против изменения облика города и уничтожения исторических зданий, имеющих для людей также огромное личное значение.

В Душанбе уже снесли здание драматического театра имени Маяковского, его сотрудники и душанбинцы пытались отстоять его до последнего, но тщетно.

Что снесут

Теперь же сносу подлежат следующие здания:

1. Театр оперы и балета имени Садриддина Айни.

2. Здание Администрации президента Таджикистана.

3. Здание парламента Таджикистана.

4. Бывшее здание Центральной библиотеки имени Фирдавси.

5. Гостиница «Пойтахт».

6. Краеведческий музей.

7. Здание Академии наук Таджикистана.

8. Здание педагогического института Таджикистана.

9. Чайхана «Рохат».

10. Здание медицинского института Таджикистана.

11. Жилые дома с эластичными каркасами на проспекте Рудаки.

12. Жилые дома напротив парка Рудаки.

13. Жилые дома на площади имени 800-летия Москвы.

14. Государственный комплекс «Кохи Вахдат».

До того как столичные власти подобрались к зданиям, они массово вырубили в городе многолетние деревья, в частности чинары. Вместо них стали сажать ели, которые плохо приживаются в жарких климатических условиях столицы, не дают тени и не вырабатывают кислород.