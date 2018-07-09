В Ташкенте осудили пятерых человек за связи с «Хизб-ут-Тахрир»

Сегодня, 9 июля, Ташгорсуд вынес обвинительный приговор двум мужчинам и трем женщинам за «посягательство на конституционный строй» в составе экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир». Длительный срок получил один фигурант.

В Ташкенте завершился начавшийся в апреле судебный процесс по делу пятерых жителей города, с начала текущего года находившихся под следствием по обвинению в причастности к «антиконституционной деятельности» запрещенной в Узбекистане экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир».

Суд, несмотря на заявления фигурантов дела о признательных показаниях, данных под пытками, прислушался к просьбе прокурора и вынес обвинительный приговор.

Гузаль Тухтаходжаеву осудили на три года условно, Умиду Узакову, Мухаммадина Абдурахманова, а также Насибу Узакову – на три и четыре года домашнего ареста соответственно.

Мухаммаду Рашидову дали восемь лет колонии общего режима. Суровый приговор, по мнению его родственников, связан с тем, что в 2003 году Рашидова уже привлекали за пособничество «Хизб-ут-Тахрир». К слову, тогда суд его оправдал.

Адвокат осужденного Муножат Парпиева выразила свое несогласие вердиктом и пообещала подать апелляцию на решение суда.

«Осудили ни за что»

Основным фигурантом дела являлась 31-летняя жительница Ташкента Гузаль Тухтаходжаева, находившаяся в розыске с 2009 года и арестованная в январе 2018-го в доме ее матери, где она скрывалась от властей.

Мать осужденной Азиза Ахмедова говорила, что дочь боялась сдаться властям из-за страха перед пытками, что якобы и произошло в застенках следственного изолятора СГБ. Мухаммад Рашидов приходится ей мужем.

30-летняя Умида Узакова обвинялась в хранении и распространении экстремистских материалов. Она якобы распространяла листовки в мечетях города. Вместе с Умидой по делу проходили ее брат Мухаммадин Абдурахманов и мать Насиба Узакова. Их привлек к этому делу следователь Салих Рахмонов, ныне уволенный из силовых структур.

По словам родственников, Рахмонов и его подчиненные под пытками выбивали признательные показания у подсудимых. Судья Сарвар Каримов в ходе прений сторон аннулировал некоторые из показаний, полученных под пытками.

Осужденные сегодня в очередной раз опровергли свою причастность к группировке «Хизб-ут-Тахрир» и сказали, что их арестовали, обвинили и осудили ни за что.

Это еще не конец

Адвокат семьи Узаковых Умиджон Давлатов говорит о своем неудовлетворении вынесенным приговором, несмотря на то что его подзащитных отпустили. Вместе с Муножат Парпиевой они будут готовиться к апелляции обвинительного приговора, считая его нелогичным и несправедливым.

Правозащитник из Ташкента Алишер Саминджонов назвал вердикт суда «полугуманным».

«Если уж не посадили четверых, пятого не нужно было сажать на восемь лет. Все же давали показания под пытками, надо было всех и освободить», – сказал он.

Мать Гузаль Тухтаходжаевой считает, что у следствия не было доказательств.

«Единственное, за что зацепился суд, – это было то, что Рашидов ранее привлекался к суду. Но если в 2003 году его отпустили, то теперь решили дать восемь лет», – посетовала Азиза Ахмедова.