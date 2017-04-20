Каромат Кадырову обещает принять советник президента Узбекистана

Советник президента Узбекистана Отабек Мурадов может принять мать умершего во время ареста в милиции Сурхандарьи предпринимателя.

Приемная президента Узбекистана обещала устроить Каромат Кадыровой, матери из Джаркурганского района Сурхандарьинской области, три месяца пытающейся добиться правды о смерти в милицейских застенках 32-летнего сына Муродилло Омонова, встречу с советником главы государства Отабеком Мурадовым.

18 апреля сотрудники приемной взяли у Кадыровой заявление с просьбой о встрече с Мурадовым и обещали пригласить ее, как только у последнего появится время на прием.

О Мурадове известно не много, лишь то, что он работал в структуре аппарата президента Узбекистана еще при первом лидере Исламе Каримове, а именно: в службе государственного советника по координации деятельности правоохранительных органов и органов безопасности.

Но, по словам принявших Кадырову специалистов приемной президента, Мурадов является влиятельным человеком, который «может решить все вопросы».

Влиятельнее ли Мурадов министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова, принявшего мать из Сурхандарьи в первую неделю после смерти ее сына и распорядившегося о создании экспертной комиссии и эксгумации его тела?

Воодушевленная приемом у министра, Кадырова уже скоро стала наблюдать, как расследование смерти ее сына начало буксовать.

Назначенная комиссия долго утаивала свои выводы, а в конце концов поддержала шаткую версию отделения милиции Джаркурганского района, что арестованный молодой человек повесился на своей зимней куртке. Первоначально милиционеры настаивали, что он умер от инфаркта.

Сама Кадырова, добивающаяся встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находит себя под постоянной слежкой.

Органы внутренних дел, которые непосредственно подчиняются принимавшему ее министру Азизову, отслеживают ее перемещения по стране и умудряются задерживать ее при малейшей возможности увидеться с президентом.

Когда Мирзиёев 10–11 февраля посещал Сурхандарьинскую область, женщина с раннего утра была арестована и провела двое суток под арестом без еды.

А 12 апреля сотрудники внутренних дел арестовали Кадырову в столице Ташкенте. Она остановилась в гостях у подруги на массиве Чиланзар, куда как раз в этот день намеревался с ознакомительными целями приехать президент.

Погиб при странных обстоятельствах

Женщина не зря поднимает шум – ее сын Муродилло погиб при весьма странных обстоятельствах. Милиция Джаркурганского района задержала его вечером 20 января по незначительному поводу.

Уже через 15 минут после задержания в милицию приехала Кадырова, которой пообещали, что сына отпустят через час, и предложили это время подождать на улице.

Но, пока женщина ждала, во время этого часа случились странные и страшные события. Сначала Омонова доставили в больницу, сообщив, что он умер от инфаркта, а потом озвучили новую версию – повесился в камере на собственной куртке.