Лжепатологоанатом из Андижана требует соблюдения его прав

Кокандец Умиджон Абдуназаров, ложно выданный ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» за жертву Андижанской бойни, призывает к уважению его частной жизни во Франции.

Умиджон Абдуназаров требует от Мутабар Таджибаевой, руководителя правозащитного «Клуба пламенных сердец», удалить материалы о его особе, опубликованные на ее сайте и в социальных сетях.

Особенное недовольство Абдуназарова, ныне проживающего в Лорене (город на северо-востоке Франции), вызывает сообщение о визите Таджибаевой к порогу его дома.

18 января Таджибаева, получив домашний адрес Абдуназарова из открытых источников, который зарегистрирован как частный торговец продуктами питания на рынках и лотках, попыталась встретиться с ним, чтобы поговорить лицом к лицу.

Но разговора не вышло. Едва увидев активистку в окно, Абдуназаров отпрянул назад и более не появлялся. А вместо него из дома вышел некий мужчина, который сначала представился его адвокатом, затем профессором, а потом стал звонить в полицию.

О визите Таджибаевой к Абдуназарову первым написал сайт Ц-1, но претензии кокандец предъявляет именно к Таджибаевой.

В письме, полученном «Клубом пламенных сердец» 6 февраля, говорится, что Таджибаева должна уважать законы Франции и не публиковать без разрешения владельцев фото частного характера и фото несовершеннолетних без согласия родителей, а также такие документы, как паспорт, и указывать адрес проживания. Кроме того, говорится далее, во Франции клевета запрещена.

«Я прошу вас немедленно удалить все статьи и их содержимое», – требует Абдуназаров.

По словам Таджибаевой, ее удивило письмо с претензиями к ней кокандца. Предприняв визит к Абдуназарову, говорит далее Мутабар, она как раз намеревалась защитить законы Франции. А именно – от злоупотребления ее гуманными законами и лояльными миграционными службами.

«Я хочу, чтобы мы все уважали законы принимающей нас страны, мне жаль, что мои соотечественники так подло поступили с властями Франции и ее гуманными законами»

Абдуназаров, учитель французского языка из Коканда, был выдан базирующейся во Франции ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» и ее руководителем Надеждой Атаевой за жертву и свидетеля Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

В 2010 и 2011 годах Атаева издала фильм и отчет по Андижанским событиям, в основу которых легла ложная история Абдуназарова. Что он, медик по образованию, был арестован после бойни в мае 2005 года и находился почти четыре месяца под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, где подвергался пыткам, включая изнасилование.

Затем, говорит в фильме Абдуназаров, его выпустили на свободу, но принудили работать патологоанатомом в морге при Андижанской областной больнице, где на протяжении полугода он осмотрел сотни трупов со следами насилия и внесудебных казней.

Фильм Атаевой был показан в Европарламенте в Брюсселе (Бельгия) в мае 2010 года, так же как и выпущенный в 2011 году отчет, они, вероятнее всего, были изданы на деньги доноров.

Расследование, проведенное Ц-1, показало, что история Абдуназарова – это ложь от начала до конца. По словам его супруги в Коканде, родственников, соседей и коллег, он уехал из Узбекистана во Францию в 2008 году и никогда не подвергался ни арестам, ни приводам в милицию и не имеет никакого отношения к событиям в Андижане, как и к медицине.

«Я попытаюсь убедить Абдуназарова добровольно сдаться властям Франции, уважать законы этой страны и рассказать всю правду…»

По убеждению Таджибаевой, это Абдуназаров и ассоциация «Права человека в Центральной Азии» нарушили законы Франции.

Первый – на основе ложной истории получил политическое убежище во Франции, а ассоциация – материал для рекламы и продвижения своей организации и, вероятно, донорскую помощь.

«Я хочу, чтобы мы все уважали законы принимающей нас страны, мне жаль, что мои соотечественники так подло поступили с властями Франции и ее гуманными законами», – говорит Таджибаева.

На вопрос, будет ли она удалять материалы по требованию Абдуназарова, Таджибаева говорит, что в ближайшее время снова поедет к лжепатологоанатому и предпримет еще одну попытку разговора с ним.

«Я попытаюсь убедить Абдуназарова добровольно сдаться властям Франции, уважать законы этой страны и рассказать всю правду о том, как он стал «патологоанатомом» в фильме и отчете Надежды Атаевой», – говорит со всей решимостью Таджибаева.